25.10.2018, 10:20

Дизайнер Марко Ала представит Эстонию на Европейской неделе профессиональных навыков


rus.delfi.ee
EST 2
Oot Oot Studio
Oot Oot StudioFoto: Priit Simson

В начале ноября по всей Европе уже в третий раз проходит тематическая неделя, знакомящая с возможностями, предоставляемыми профессиональным образованием. В этом году в общеевропейской инициативе Эстонию представит соучредитель и исполнительный директор производящей мебель фирмы Oot-Oot Stuudio Марко Ала.

С 5 по 9 ноября в рамках Европейской недели профессиональных навыков по всей Европе пройдут сотни мероприятий, цель которых — познакомить людей всех возрастов с преимуществами профессионального образования. 8 ноября целевое учреждение Innove в сотрудничестве с профессиональными учебными заведениями Эстонии приглашают всех на Ночь умений открыть свой талант.

По словам выпускника Тартуской школы искусств, дизайнера Марко Ала, профессиональные умения открывают двери ко многим профессиям и карьерным возможностям: ”Школа искусств дала мне инструменты, при помощи которых я построил свое предприятие, а также ценный опыт создания долговечных и качественных вещей”.

Он добавил, что профессиональное образование представляет интерес не только для, кто делает первые шаги в построении карьеры — оно открывает возможности для людей всех возрастов. ”Учиться никогда не поздно!”, — отметил Марко Ала.

”Мне очень приятно, что Марко согласился представлять Эстонию на мероприятии ноябрьской Европейской недели профессиональных навыков. Я убедилась в том, что профессиональное образование является отличным первым выбором для построения первоклассной карьеры, и знаю, что Марко разделяет наш энтузиазм в распространении этого послания”, — сказала европейский комиссар занятости, социальной политики, профессионального обучения и трудовой мобильности Марианн Тиссен.

В рамках Европейской недели профессиональных навыков от 24 стран ЕС были отобраны 26 представителей в области профессионального образования, которые примером способны вдохновить как молодежь, так и взрослых открыть для себя мир профессионального образования. Кульминацией недели станет представительная конференция в Вене, в которой примут участие представители всех стран, комиссар Тиссен, а также представители образовательных учреждений и работодателей.

В проходящей в Эстонии Ночи умений примет участие 21 профессиональное учебное заведение. Здесь гостям всех возрастов предложат познакомиться с миром профессий. Подробнее об учебных заведениях и об их программах можно узнать на сайте www.kutseharidus.ee.

В прошлом году в рамках Европейской недели профессиональных навыков состоялось свыше 1500 мероприятий в 45 странах, а основные послания кампании посредством социальных сетей достигли более 15 миллионов человек. В этом году девиз кампании — ”Открой свой талант!”, и ожидается, что ее охват окажется еще больше.

Сайт Европейской недели профессиональных навыков и карта мероприятий находятся тут.

В Twitter хештегами твитов о неделе профессиональных навыков являются #EUVocationalSkills и #DiscoverYourTalent.

Европейская статистика в области профессионального образования и обучения

· 60% получивших профессиональное образование находят первое место продолжительной работы в течение месяца после окончания учебы (80% в течение шести месяцев)

· 85% учащихся профессиональных учебных заведений довольны полученными умениями

· Число рабочих мест для высококвалифицированных работников в период между 2015 и 2025 годами вырастет предположительно на 21%, тогда как у работников более низкой квалификации возможностей на 17% меньше

· Ежегодно возможностями свободного перемещения по Европе пользуются более 120 000 учащихся и практикантов профессиональных учебных заведений, а также примерно 20 000 работников

· Европейский социальный фонд инвестирует в профессиональное образование 6,7 миллиарда евро, а в непрерывное образование 7,2 миллиарда евро (с 2014 по 2020 год)

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