Дизайнер Марко Ала представит Эстонию на Европейской неделе профессиональных навыков

С 5 по 9 ноября в рамках Европейской недели профессиональных навыков по всей Европе пройдут сотни мероприятий, цель которых — познакомить людей всех возрастов с преимуществами профессионального образования. 8 ноября целевое учреждение Innove в сотрудничестве с профессиональными учебными заведениями Эстонии приглашают всех на Ночь умений открыть свой талант.

По словам выпускника Тартуской школы искусств, дизайнера Марко Ала, профессиональные умения открывают двери ко многим профессиям и карьерным возможностям: ”Школа искусств дала мне инструменты, при помощи которых я построил свое предприятие, а также ценный опыт создания долговечных и качественных вещей”.

Он добавил, что профессиональное образование представляет интерес не только для, кто делает первые шаги в построении карьеры — оно открывает возможности для людей всех возрастов. ”Учиться никогда не поздно!”, — отметил Марко Ала.

”Мне очень приятно, что Марко согласился представлять Эстонию на мероприятии ноябрьской Европейской недели профессиональных навыков. Я убедилась в том, что профессиональное образование является отличным первым выбором для построения первоклассной карьеры, и знаю, что Марко разделяет наш энтузиазм в распространении этого послания”, — сказала европейский комиссар занятости, социальной политики, профессионального обучения и трудовой мобильности Марианн Тиссен.