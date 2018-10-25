Дизайнер Марко Ала представит Эстонию на Европейской неделе профессиональных навыков

В рамках Европейской недели профессиональных навыков от 24 стран ЕС были отобраны 26 представителей в области профессионального образования, которые примером способны вдохновить как молодежь, так и взрослых открыть для себя мир профессионального образования. Кульминацией недели станет представительная конференция в Вене, в которой примут участие представители всех стран, комиссар Тиссен, а также представители образовательных учреждений и работодателей.
В проходящей в Эстонии Ночи умений примет участие 21 профессиональное учебное заведение. Здесь гостям всех возрастов предложат познакомиться с миром профессий. Подробнее об учебных заведениях и об их программах можно узнать на сайте www.kutseharidus.ee.
В прошлом году в рамках Европейской недели профессиональных навыков состоялось свыше 1500 мероприятий в 45 странах, а основные послания кампании посредством социальных сетей достигли более 15 миллионов человек. В этом году девиз кампании — ”Открой свой талант!”, и ожидается, что ее охват окажется еще больше.
Сайт Европейской недели профессиональных навыков и карта мероприятий находятся тут.
В Twitter хештегами твитов о неделе профессиональных навыков являются #EUVocationalSkills и #DiscoverYourTalent.
Европейская статистика в области профессионального образования и обучения
· 60% получивших профессиональное образование находят первое место продолжительной работы в течение месяца после окончания учебы (80% в течение шести месяцев)
· 85% учащихся профессиональных учебных заведений довольны полученными умениями
· Число рабочих мест для высококвалифицированных работников в период между 2015 и 2025 годами вырастет предположительно на 21%, тогда как у работников более низкой квалификации возможностей на 17% меньше
· Ежегодно возможностями свободного перемещения по Европе пользуются более 120 000 учащихся и практикантов профессиональных учебных заведений, а также примерно 20 000 работников
· Европейский социальный фонд инвестирует в профессиональное образование 6,7 миллиарда евро, а в непрерывное образование 7,2 миллиарда евро (с 2014 по 2020 год)