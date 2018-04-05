05.04.2018, 10:18

Дизайн упаковки новых эстонских витаминов, завоевав бронзу, оказался „бесстыжим плагиатом”


Ромет Креэк
Ромет Креэк
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST 2
Дизайн упаковки новых эстонских витаминов, завоевав бронзу, оказался „бесстыжим плагиатом”
Facebook

На конкурс ”Золотое яйцо” представили работу, являющуюся практически копией работы Малики Фавре (французская художница — прим. ред.) из ее серии ”Зодиак”. Об этом сообщается в Facebook-группе дизайнеров Эстонии. Речь идет о витаминах RÕÕM, пишет Ärileht.

”Две иллюстрации на упаковках — бесстыжий плагиат моих работ”, — написала художница на платформе Defolio, где и проводится данный конкурс. ”Я приму в отношении агенства и владельца авторских прав правовые меры”, — добавила Фавре.

”Я уверена, что вы не знали о нарушении, но в творческом производстве это — так обычно. Я уверена, что вы понимаете: этот проект придется сразу прекратить, а призы — отозвать”, — добавила она.

Дизайнер упаковки витаминов RÕÕM — Стен Кивиссаар, художники — Владимир Прядильщиков, Андрус Лембер и Кади Хуго, руководитель проекта — Айги Соол, стратег — Мадис Тарас.

Изготовитель — Division, заказчик — RÕÕM.

„Мы в Division неприятно удивлены, что в двух упаковках мы легковерно использовали работы, ожидая, что их автор — наш партнер. Тема для нас важна, так как сами мы являемся автором значительной части известных оригинальных эстонских упаковок”, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Division Айги Соол. ”Мы сейчас ищем решение, подходящее для всех. Кади Хуго, которую мы привлекли в качестве лица свободной профессии, извинилась перед нами и перед художником. Извинения приняты, мы — на связи с художником и ищем решение”.

„Эстонские аптекари собрались и вместе разработали абсолютно новую серию пищевых добавок, чтобы предложить эстоноземельцам именно те необходимые витамины и минеральные вещества, которых тут, в здешнем климате, больше всего не хватает. Сейчас же выяснилось обстоятельства, что оформление двух упаковок пищевых добавок RÕÕM — плагиат”, — значится на странице RÕÕM. „Мы очень расстроены, ведь мы организовали для разработки изображений конкурс, который выиграла известное и вызывающее доверие творческое агенство Division. Надеемся, они найдут быстрое решение сложившейся ситуации”, — добавил заказчик.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В ходе семейной ссоры женщина сломала свои длинные ногти. Дело дойдет до Госсуда

05.04.2018
Прокуратура завела уголовное дело по семейной ссоре, в ходе которой были повреждены ногти потерпевшей. Обвиняемого мужчину оправдали в суде как первой, так и второй инстанции, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Воспитатели забыли полуторагодовалого ребенка на улице: малыш лежал в снегу и плакал, пока не был замечен прохожей

05.04.2018
Вчера вечером в одном из детских садов в районе Кристийне произошел шокирующий инцидент: персонал забыл полуторагодовалого ребенка на улице. Малыш провел в одиночестве девять минут, пока проходившая мимо женщина не заметила его и не проводила в помещение.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Президент ЭР Керсти Кальюлайд посетила Арлингтонское кладбище в Вашингтоне

05.04.2018
Керсти Кальюлайд сегодня побывала на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне, где в понедельник похоронили бывшего главнокомандующего Силами обороны Эстонии и полковника армии США, ветерана войн во Вьетнаме и Корее Александра Эйнсельна, умершего в марте прошлого года.
Подробнее


Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321001
178,20 €
106,92 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
-20% Meeste käekell Police JET PL.15038JSG/02M
169,- €
135,20 €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
111,20 €

The Times: британские спецслужбы определили место производства отравившего Скрипалей вещества

05.04.2018
Британские спецслужбы считают, что они определили местонахождение секретной российской лаборатории, в которой было произведено нервно-паралитическое вещество, примененное в Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на собственные источники. В то же время в спецслужбах не стали раскрывать, где именно находится упомянутая лаборатория.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


От таблеток до автомобиля: с начала года пенсионеры Таллинна могут получить скидки в семи различных компаниях

05.04.2018
C 1 января 2018 года в Таллинне пенсионная надбавка составляет 100 евро. Но это не все бонусы, которые полагаются пожилым людям в столице. На прошлой неделе стало известно, что Таллинн заключил договор с семью фирмами, которые в этому году будут предоставлять пенсионерам скидки на свои товары и услуги. Что это за фирмы, как получить положенную льготу и кто может ею воспользоваться — узнала ”МК-Эстония”.
Подробнее

Дизайн упаковки новых эстонских витаминов, завоевав бронзу, оказался „бесстыжим плагиатом”

05.04.2018
На конкурс ”Золотое яйцо” представили работу, являющуюся практически копией работы Малики Фавре (французская художница — прим. ред.) из ее серии ”Зодиак”. Об этом сообщается в Facebook-группе дизайнеров Эстонии. Речь идет о витаминах RÕÕM, пишет Ärileht.
Подробнее



ВИДЕО: Звезда сборной СССР рассказала, как ее насиловал тренер

05.04.2018
Знаменитая советская гимнастка Ольга Корбут в телепередаче "Пусть говорят" на Первом канале повторила свои обвинения в адрес белорусского тренера Ренальда Кныша, впервые прозвучавшие в автобиографии спортсменки.
Подробнее