Дизайн упаковки новых эстонских витаминов, завоевав бронзу, оказался „бесстыжим плагиатом”

На конкурс ”Золотое яйцо” представили работу, являющуюся практически копией работы Малики Фавре (французская художница — прим. ред.) из ее серии ”Зодиак”. Об этом сообщается в Facebook-группе дизайнеров Эстонии. Речь идет о витаминах RÕÕM, пишет Ärileht.

”Две иллюстрации на упаковках — бесстыжий плагиат моих работ”, — написала художница на платформе Defolio, где и проводится данный конкурс. ”Я приму в отношении агенства и владельца авторских прав правовые меры”, — добавила Фавре.

”Я уверена, что вы не знали о нарушении, но в творческом производстве это — так обычно. Я уверена, что вы понимаете: этот проект придется сразу прекратить, а призы — отозвать”, — добавила она.

Дизайнер упаковки витаминов RÕÕM — Стен Кивиссаар, художники — Владимир Прядильщиков, Андрус Лембер и Кади Хуго, руководитель проекта — Айги Соол, стратег — Мадис Тарас.

Изготовитель — Division, заказчик — RÕÕM.

„Мы в Division неприятно удивлены, что в двух упаковках мы легковерно использовали работы, ожидая, что их автор — наш партнер. Тема для нас важна, так как сами мы являемся автором значительной части известных оригинальных эстонских упаковок”, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Division Айги Соол. ”Мы сейчас ищем решение, подходящее для всех. Кади Хуго, которую мы привлекли в качестве лица свободной профессии, извинилась перед нами и перед художником. Извинения приняты, мы — на связи с художником и ищем решение”.