Дизайн, котлеты, лабиринт. За что IKEA любят и ненавидят во всем мире

После открытия магазина IKEA в Латвии в конце августа 2018 года, предприятие планирует открыть магазин в Эстонии. Почему магазины и продукция IKEA вызывает такую любовь и (иногда) ненависть?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, латвийский Delfi изучил форумы поклонников бренда и обобщил опыт тех, кто уже делал покупки этих магазинах.

Плюсы IKEA: дизайн, цена и котлеты

Выбор. Здесь очень много товаров для дома. От очевидных — мебели или предметов интерьера — до неожиданных. Кое-где в IKEA продается разливное вино, причем, по отзывам, довольно неплохое.

Цены. По латвийским меркам, товары в Ikea нельзя назвать очень дешевыми, но большая часть из них как минимум доступна для среднего покупателя. В развитых странах уровень цен делает магазины идеальным выбором для молодежи, обустраивающей свое первое жилище, студентов, молодых семей, иммигрантов или тех, кто сдает квартиры в аренду.

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Скандинавский дизайн. Что бы вы ни вкладывали в это понятие, IKEA будет где-то рядом. Все товары крайне функциональны, выглядят практично, не претендуют на роскошь, но вполне вписываются в 99% интерьеров. При этом мебель из IKEA выглядит вполне современно. Кстати, IKEA уделяет большое внимание экологичности своей продукции, и это тоже очень по-скандинавски.

Комплекты и наборы. Типичная ситуация: человек приезжает в IKEA и покупает всю обстановку для комнаты или квартиры в одном магазине. Мебель и предметы интерьера объединены в коллекции и прекрасно сочетаются между собой, то есть теоретически можно сделать свою квартиру стильной без помощи дизайнера. Конечно, это будет стиль от IKEA. Но в Латвии немногие избалованы вниманием дизайнеров по интерьеру, так что это можно считать плюсом.

Не нравится набор? Многие пишут, что 99% товаров из IKEA неплохо сочетаются между собой. Типичный пример: коробки и ящики подходят по размеру и цвету к шкафам и полкам. И лампы тоже. И рамочки для фотографий. И многое другое.

"Шоу-рум". В магазинах IKEA мебель можно увидеть в "естественных условиях" — работники собирают "комнаты", и посетитель может примерить интерьер на себя. Разрешается полежать на кроватях (по крайней мере, в западных странах — как будет в Риге, мы не знаем).

Доступность. Предполагается, что практически вся мебель есть в наличии — то есть ее можно сразу забрать домой. Важный момент для любителей импульсивных покупок.

Сайт. На сайте IKEA всегда есть полная информация о размерах мебели, да и вообще в теории многое можно купить в интернете. Большой плюс для мебельного магазина.

Еда. В магазинах Ikea всегда работают собственные кафе с типичным для сети ассортиментом. Судя по форумам и блогам, у котлет, хотдогов и других типичных "икеевских" блюд немало преданных поклонников. При этом цены демократичные (снова отметим — в западных странах, как будет в Риге — неизвестно).

Минусы IKEA: сборка, лабиринты и котлеты

Сборка мебели. Мебель от IKEA всегда продается в разобранном виде, и собирать ее приходится покупателю (в некоторых странах компания предлагает сервис по сборке мебели на дому). Этот процесс уже стал частью фольклора во всем мире. Дело в том, что инструкции по сборке компания выпускает в виде рисунков без текста — чтобы не нужно было адаптировать их для разных рынков. Кроме того, сам процесс сборки не всегда очевиден (например, части мебели, на первый взгляд, выглядят идентично, но не являются взаимозаменяемыми). Впрочем, мы не думаем, что это может стать серьезной проблемой для жителей Латвии.

Еда. В 2013 году IKEA оказалась в центре скандала — в котлетах (тех самых) была обнаружена конина. В 21 европейской стране котлеты были отозваны из продажи и кафе, но осадок остался. Что еще может быть в этих дешевых и вкусных блюдах?

Лабиринт. Посещение гигантского магазина IKEA — это, как минимум, на полдня. Во-первых, из-за размеров. Во-вторых, из-за того, что внутри он организован таким образом, чтобы максимально затруднить продвижение покупателя от товара к кассе (и натолкнуть его на мысль купить по пути что-то еще). Той же цели, кстати, служат и знаменитые котлеты в кафе.

Ненужные покупки. Смотри предыдущий пункт. Форумы полны жалоб в духе "приехал за рамочкой для фото, уехал с полным багажником".

Бонус: как понимать язык IKEA

Названия товаров IKEA тоже стали легендарными. Fartfull? Fartyg? Stenklöver? Sladda? Bjursta? Как еще IKEA хочет поглумиться над покупателями и продавцами?

На самом деле за безумными названиями продукции IKEA стоит своя логика и трезвый расчет. Во-первых, все названия — одинаковы по всему миру. Это упрощает работу с ассортиментом и позволяет компании существенно экономить. Во-вторых — да, все названия на шведском языке. А логика за ними такая:

Предметы для ванной — названия шведских водоемов

Постельное белье — цветы и растения

Кровати, шкафы — норвежские топонимы

Книжные полки — профессии и скандинавские имена мальчиков

Вазы, свечи, подсвечники — шведские топонимы, специи, травы, фрукты и ягоды

Коробки, декор для стен, фотографии и рамки, часы — шведский сленг и топонимы

Товары для детей — животные, птицы, прилагательные

Столы, стулья — скандинавские имена мальчиков

Занавески, ткани — скандинавские имена девочек

Садовая мебель — скандинавские острова

Кухонные аксессуары — рыба, грибы, прилагательные

Освещение — сезоны, месяца, морские термины, единицы измерения и шведские топонимы

Ковры — датские топонимы

Диваны, кресла, обеденные столы и стулья — шведские топонимы

Если же этого для удовлетворения вашего любопытства недостаточно, можно воспользоваться переводчиком с "икеевского" на английский.