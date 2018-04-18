Дивиденды vs зарплата. 1500 фирм получат письмо от налоговой

Генеральный директор Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд сказал, что они отметили для себя 1500 фирм, владельцы которых либо только выводят дивиденды, либо выплачивают зарплату в минимальном размере.

”Если предприниматель работает в своей фирме, то речь идет о трудовых отношениях”, — подчеркнул он.

”Несколько лет назад мы подняли тему ТОО, где люди для сокрытия своих действительных трудовых отношений выставляли счета за услуги по управлению”, — сказал Лайд и добавил, что им удалось повлиять на ситуацию и сейчас такое поведение предпринимателей не является превалирующим.

”Люди поняли, какое поведение является нормальным, вне зависимости от того, отрегулировано ли это законом”, — заявил он.

”Этот же принцип действует в отношении дивидендов и зарплаты. Если предприниматель выполняет для своей фирмы работу, то речь идет о трудовых отношениях. Если с этого не были заплачены налоги, то все покрывается за счет остального общества. Поэтому мы вышлем 1500 предприятиям письма, в которых обратим их внимание на то, что зарплата либо вообще не выплачивалась, либо выплачивалась в размере минимальной. Возможно, что в случае с этими фирмами средства генерируются таким образом, что никому работать, действительно, не приходится. Нашей целью не является установление жестких правил. В таких случаях все зависит от конкретного случая, поэтому мы и укажем на это”, — сказал он.