Дистрибьютор Volkswagen в Балтии приостановил продажи работающих на природном газе автомобилей

Дистрибьютор автомобилей Audi в Латвии и Литве и Volkswagen по всей Балтии Moller Baltic Import (MBI) приостановил в Балтийских странах продажи работающих на компримированном природном газе (КПГ) автомобилей, поскольку пункты осмотра автомобилей сейчас не позволяют проводить проверку газовых баллонов в соответствии с правилами.

"Приостановлены поставки с завода всех работающих на КПГ легковых автомобилей, это касается всех стран Балтии", — сказал агентству BNS член правления Moller Auto Tallinn OU Тарви Хирв, передает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

"Причиной приостановки продажи работающих на КПГ легковых автомобилей Volkswagen является то обстоятельство, что местные пункты осмотра автомобилей технически не готовы для проведения соответствующих требованиям директивы ECE-R 110 проверок газовых баллонов. Для визуального осмотра газовых баллонов и прочих компонентов, а также выявления потенциальной коррозии нужно снять с баллона оболочку. Пункты осмотра в Эстонии, Латвии и Литве эту задачу не выполняют", — добавил он.

При этом дистрибьютор надеется, что в ближайшее время по всей Балтии возобновятся продажи работающих на КПГ автомобилей. "Мы надеемся, что остановка работающих на КПГ легковых автомобилей носит временный характер, поскольку в последние годы объем продаж этих автомобилей стабильно рос. Поиском решений занимается импортер Volkswagen в Балтии Moller Baltic Import в сотрудничестве с представителями других марок автомобилей", — отметил Хирв.

В прошлом году Moller Baltic Import (MBI) продал в странах Балтии 10 000 специальных и легковых автомобилей Audi и Volkswagen, оборот продаж составил 232 млн евро.

В прошлом году оборот продаж компании в Эстонии вырос на 10,8 процента, в Эстонии было продано более 2000 автомобилей. Большую их часть — 67 процентов — составили модели Tiguan, Passat и Golf.

В Эстонии компании принадлежат салоны продажи автомобилей в Таллинне (Мустамяэ и Юлемисте), Пярну и Нарве.