Директор ”Юлемисте”: Lidl вытеснит Prisma с рынка

Директор ТЦ ”Юлемисте” Гуйдо Пярнитс полагает, что среди продуктовых магазинов в Эстонии конкуренция даже плотнее, чем среди торговых центров. И об этом должен знать и приходящий на рынок Lidl, пишет Äripäev.

”Пока все бьют себя в грудь и говорят, мол, это именно они — те, кто останется; но я не верю, что пойдет именно так”, — сказал Пярнитс.

Он также отметил, что Prisma в Эстонии сильнее, чем в Латвии и в Литве, однако, по сравнению с Rimi, Selver и Maxima более уязвима. ”Я думаю, они — номер один, кто попадет под удар”, — заявил он. Rimi и Selver, по его мнению, более ”домашние”. ”Я предсказываю, что Prisma пропадет с рынка”.