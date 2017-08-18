Директор Väätsa Agro: молоко больных коров в упаковки не попадает

По словам выступавшего на дне молока Союза пищевой промышленности директора Väätsa Agro Маргуса Мулда, попадание молока с остатками лекарств в сырое молоко для продажи производственным предприятиям сегодня практически исключено.

Он сообщил посредством пресс-релиза, что больные коровы, а также те, которые находятся на запрете ввиду прохождения курса лечения, содержатся строго отдельно от других коров и вместе со здоровыми животными их не доят.

”На ферме Вяатса больные коровы обозначаются многократно. Во-первых, у них есть специальный браслет на ногу, во-вторых, их вымя выкрашено в красный цвет, чтобы никто случайно не поставил доильную машину к больной корове. В-третьих, запрет на их доение занесен в компьютер, это означает, что если все-таки приставить к корове доильную машину, то программное обеспечение распознает больную корову и доильный аппарат не запустится”, — рассказал Мулд.

”Компьютер записывает количество молока каждой коровы на каждом доении, если корова дает меньше молока, чем обычно, то животное с подозрением на заболевание можно отделить через автоматические ворота в отдельный загон, дальше коровой будет заниматься ветеринар”, — подтвердил Мулд.

Поскольку коровы все же нуждаются в доении, то получающих лекарства и находящихся на запрете животных доят после того, как молоко для продажи уже находится в емкостях. ”Как приборы, так и все емкости моются после каждого доения автоматически, это гарантирует, что молоко больных коров никаким образом не соприкасается с молоком для продажи”, — добавил он.

По его словам, для гарантии качества молока используемые приборы и регулирование на фермах могут быть разными, однако вероятность, что остатки антибиотиков или других лекарственных препаратов могут попасть в магазинное молоко, практически отсутствует.

”Молоко тестируется как на ферме, так и при заправке в молоковоз и по прибытии на производственное предприятие несколько раз, так что остатки антибиотиков или других лекарственных препаратов просто не могут остаться незамеченными”, — сказал он.