Директор торгового центра Ülemiste критикует новый T1: желаемого уровня они не достигли

”T1 особого влияния на нашу жизнь не оказал, — говорит Пярнитс. — Не то что бы я плохо говорил о конкурентах, просто они не достигнут такого уровня, на который рассчитывали. Коммерческая сторона у них относительно слабая”.

Реммелькоор же утверждает, что центр начал свою работу нормально, хотя, действительно, еще многое предстоит сделать. ”Выражаясь языком дипломатии, клиентов всегда могло бы быть больше. На выходных дела идут очень хорошо, иногда даже лучше, чем мы рассчитывали. В рабочие дни дела, конечно, хуже. Как и в остальных центрах. Старт был удовлетворительным”, — отмечает он.