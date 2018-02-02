Директор Rail Baltic: представители стран Балтии пытаются направить проект в выгодную для своих кошельков сторону

Исполнительный директор RB Rail Байба Рубеса сказала в четверг на собрании акционеров о том, что на нее целенаправленно оказывалось давление и противодействие со стороны совета предприятия и выгодополучателей Rail Baltic.

”Согласно моему видению, создаваемый на деньги налогоплательщиков проект должен приносить максимальную социально-экономическую выгоду и представлять собой большую ценность, чем просто строительство железной дороги. Более того, руководство проектом должно осуществляться максимально эффективно, чего сейчас не делается”, — сказала она.

RB Rail создана для централизованной координации проекта Rail Baltic. В совет входят по два представителя от Эстонии, Латвии и Литвы. Председателем совета является член правления Rail Baltic Estonia OÜ Рийа Силлаве.

Рубеса отметила, что некоторые члены совета пытались направить проект в выгодную для своих кошельков сторону. ”Я горжусь тем, что сумела подавить конфликт интересов некоторых членов совета, когда один человек сидел в нескольких креслах: как в совете RB Rail, так и в списке владельцев исполнителей или поставщиков проекта, пытаясь вмешаться в процесс и требуя изменения договоренностей тендера, а также пытаясь повлиять на процесс найма руководителей высшего звена, например, аудиторов”.

Она сказала, что двое членов совета намерены инициировать в ее отношении вотум недоверия. Рийа Силлаве эту информацию не подтвердила, но отметила, что совет не доволен работой Рубесы.

”Байба Рубеса успешно представила проект Rail Baltica и подготовила почву для создания новой железной дороги. Тем не менее, между государствами и координатором проекта наблюдаются разночтения относительно распределения задач этого периода и ответственности”, — сказала она.