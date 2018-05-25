25.05.2018, 07:40

Директор: приоритет Lux Express — самый качественный общественный транспорт


rus.delfi.ee
EST
Hugo Osula Turnit kontoris
Hugo Osula Turnit kontorisFoto: Argo Ingver

Автобусная компания Lux Express будет обслуживать на линии Таллинн-Тарту ещё 14 новых ежедневных отправлений, сосредоточившись на предложении самого качественного общественного транспорта в Эстонии.

С 1 июня автобусы Lux Express будут отправляться из Таллинна в Тарту и обратно каждые пол часа. По словам владельца компании Хуго Осула, задачей Lux Express является обслуживание пассажиров с максимальным комфортом независимо от времени отправления.

”На тартуском маршруте пассажиры привыкли к высокому качеству и Lux Express гарантирует, что каждые пол часа пассажиров будут обслуживать самые удобные и современные автобусы в Эстонии", — пообещал Осула.

До этого момента автобусы Lux Express совершали по маршруту Таллинн-Тарту-Таллинн поездки с раннего утра до вечера в полные часы, а в получасовое время у компании было семь отправлений в обоих направлениях. С 1 июня в расписание добавится ещё 14 получасовых отправлений, которые до сих пор обслуживала компания Simple Express. Всего теперь у Lux Express будет 62 ежедневных отправлений каждые полчаса с раннего утра до позднего вечера.

”Я смело могу сказать, что Lux Express — самый качественный общественный транспорт в Эстонии. Один автобус заменяет на шоссе 28 машин и наша услуга подходит для всех — для семей с детьми, студентов, бизнесменов и пенсионеров. Мы предлагаем возможность провести время с пользой — в бизнес-классе можно сосредоточиться на работе, а тем, кто желает в поездке отдохнуть, мы предлагаем фильмы и музыку", — подчеркнул Осула.

Хотя, по словам владельца компании, пассажиры на маршруте Таллинн-Тарту ценят прежде всего комфорт, для многих пассажиров также важна цена. Компания не планирует вносить изменения в ценовую политику, поэтому сохранятся и билеты по низким ценам. ”Lux Express — это качество, доступное каждому. Мы советуем приобретать билеты заранее в предварительной продаже, a так как рейсов много, стоит обратить внимание на менее востребованные отправления, где цена ниже", — посоветовал Осула.

Автобусы Lux Express проезжают в день почти 42 000 км и перевозят более 2,4 миллионов пассажиров в год. В автобусном парке Lux Express 82 автобуса средний возраст которых составляет 2,5 года, а пассажиров обслуживает более 300 водителей. В этом году компания приобрела 15 автобусов нового поколения, которые изготовлены по спецзаказу в Испании. Они пополнят автобусный парк Lux Express в июне.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Свершилось! Сегодня вступают в силу поправки к закону о защите личных данных

25.05.2018
Цель нового закона, который вступает в силу 25 мая на всей территории Европейского союза, состоит в защите личного пространства: отныне жители Эстонии смогут потребовать у любого учреждения предоставить всю имеющуюся о них информацию, вне зависимости от их статуса.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Еще не открытая новая нарвская баскетбольная площадка подверглась вандализму со стороны любителей спорта

25.05.2018
Хотя официального открытия новой баскетбольной площадки рядом с нарвским бассейном "Энергия" и центром культуры Geneva еще не произошло, а дверь в нее закрыта на замок, новой площадку уже назвать сложно: ограждение уже сломано и используется она интенсивно уже пару месяцев.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
111,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672003
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €

Читатель Delfi: может, стоит перенести Таллиннский аэропорт в другое место?

25.05.2018
Наш аэропорт расположен в историческом месте, где в начале 20-го века зарождалась авиация в Эстонии. Тогда площадь Таллинна была в разы меньше, чем нынешний город. Аэродром находился далеко за городом. Но Таллинн за 100 лет значительно расширился во всех направлениях и сейчас аэропорт находится практически в черте города.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ