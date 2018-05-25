Директор: приоритет Lux Express — самый качественный общественный транспорт

Автобусная компания Lux Express будет обслуживать на линии Таллинн-Тарту ещё 14 новых ежедневных отправлений, сосредоточившись на предложении самого качественного общественного транспорта в Эстонии.

С 1 июня автобусы Lux Express будут отправляться из Таллинна в Тарту и обратно каждые пол часа. По словам владельца компании Хуго Осула, задачей Lux Express является обслуживание пассажиров с максимальным комфортом независимо от времени отправления.

”На тартуском маршруте пассажиры привыкли к высокому качеству и Lux Express гарантирует, что каждые пол часа пассажиров будут обслуживать самые удобные и современные автобусы в Эстонии", — пообещал Осула.

До этого момента автобусы Lux Express совершали по маршруту Таллинн-Тарту-Таллинн поездки с раннего утра до вечера в полные часы, а в получасовое время у компании было семь отправлений в обоих направлениях. С 1 июня в расписание добавится ещё 14 получасовых отправлений, которые до сих пор обслуживала компания Simple Express. Всего теперь у Lux Express будет 62 ежедневных отправлений каждые полчаса с раннего утра до позднего вечера.