Директор по персоналу предупреждает: Facebook может оставить вас без работы

Современные ”охотники за головами”, рассказывает директор по персоналу Tele2 Хелена Эверт, при оценке возможных кандидатов на должность всё чаще интересуются, чем те занимаются в социальных сетях, значится в пресс-релизе. Так чего же не стоит делать, если вы хотите устроиться на работу?





Законы в нашей стране не запрещают работодателям собирать информацию о кандидатах из открытых источников, к которым относятся и социальные сети, объясняет Х. Эверт: ”Однако если такой сбор проводится, то об этом обязательно должны известить и самого претендента на рабочее место”.

”Обычно рекруты, подбирающие персонал, в первую очередь заглядывают в LinkedIn. Что касается Facebook, Twitter и Instagram, то эти социальные сети позволяют получить первое впечатление о шкале ценностей кандидата на должность и его совместимости с принципами предприятия. И если будут выявлены какие-то несоответствия, то они могут сыграть роковую роль в решении о принятии на работу”, — подчеркивает Х. Эверт.

”Даже если у вас приватный профиль пользователя, всегда следует иметь в виду, что при постинге владелец аккаунта не может осуществлять реальный контроль над тем, кто и как будет в дальнейшем использовать его фото и записи”, — отмечает директор по персоналу Tele2.

Чего не стоит делать в социальных сетях

По сведениям Х. Эверт, последнее время рабочие интервью всё чаще проводятся дистанционно, с помощью компьютера, а не с глазу на глаз. ”При таком способе общения к работодателю волей-неволей поступает неполная информация, и данные, полученные из социальных сетей, могут сыграть решающую роль в принятии решения о предоставлении работы”, — предупреждает Х. Эверт.

Не очерняйте своего работодателя

Не стоит очернять настоящего или прошлого работодателя — ни во время собеседования, ни в социальных сетях. Ведь ваш потенциальный работодатель резонно может предположить: раз вы так легко готовы опорочить свое нынешнее начальство, то такая же участь, скорее всего, ждет и его.

Причем неуважительное отношение к вышестоящим может проявиться не только в неоднозначных текстовых комментариях, но и в пересылке неподходящих фото, лайках, дизлайках и т.п. К этой категории относятся также всевозможные шутливые изображения, которые с юмором показывают, насколько глуп или нелеп работодатель либо непосредственный начальник. Такие двусмысленные шутки не останутся не замеченными, ведь в каждой из них наверняка есть и доля правды.

Не делайте оскорбительные комментарии

Нападки на почве расовой, религиозной или какой-то еще принадлежности абсолютно недопустимы. В конце концов, их автор представляет в интернете не только себя лично, но также и свое предприятие — и никакая фирма не захочет, чтобы у кого-то она могла ассоциироваться с подобными высказываниями своего сотрудника.

Не выкладывайте непристойные снимки

Совет здесь простой: не постите снимки, которые не стоит видеть вашим родителям или начальнику. Даже, адресованные на приватный аккаунт. Разумеется, вы не должны изображать из себя кого-то. Но, знаете, вовсе необязательно выставлять на всеобщее обозрение собственную персону, выползающую в пятницу из бара на карачках? Может быть, разумнее показать себя с положительной стороны? Например, рассказать о своем хобби.