Директор по персоналу Circle K: это миф, что зарплата может удержать человека

Директор отдела кадров Circle K Eesti AS Маарика Лембер признала, что на предприятии за полгода сменяется половина обслуживающего персонала. Однако, по ее словам, люди меняют работу не из-за зарплаты, а из-за новых возможностей.

”Нехватка рабочей силы, особенно в Таллинне и Харьюмаа, вероятно, сейчас является самой большой проблемой для большинства работодателей. Как у предприятия, предлагающего великолепное обслуживание клиентов, в наших рядах больше всего продавцов, так что нехватка рабочих рук касается и нас. Ведь не секрет, что Таллинн занимает первое место в Европе по количеству торговых площадей на душу населения, поэтому и свободных вакансий в регионе много”, — сказала она.

На вопрос о том, какой размер зарплаты заставил бы работников не искать чего-то лучшего, Лембер ответила, что на самом деле зарплата не так уж и важна. ”Это миф, что зарплата побуждает человека оставаться. Конечно, хорошая зарплата важна, но зачастую работу меняют по другим причинам: кто-то идет учиться, кто-то переезжает (в том числе за границу), третьему не подходит работа по графику, ну, и, конечно, молодые женщины, которые остаются сидеть дома с детьми. Так что зарплата — всего лишь один из мотиваторов”, — сказала она.