Директор отеля ”Виру”: нехватка работников вредит развитию туризма в Таллинне

Руководитель легендарного отеля ”Виру” Клаус Эк сказал, что в отличии от Хельсинки, являющегося городом бизнес-туризма, Таллинн — город, привлекающий желающих отдохнуть.

В расположенном на втором этаже Original Sokos Hotel Viru ресторане Merineitsi звучит финская речь. За дверьми кабаре тишина — коллектив находится в летнем отпуске. Вдобавок к разговорам на финском слышны русский, английский, испанский, немецкий и латышский языки.

Туристы спокойны, но в Таллинне наблюдается острая нехватка работников в туристическом секторе, пишет Helsinkin Sanomat.

”Наш оборот сократился этим летом именно из-за нехватки работников, — говорит Эк. — Из-за того, что персонала не хватало в нескольких ресторанах, нам пришлось их закрыть”, — информирует Клаус Эк.

В свое время Клаус Эк работал в Хельсинки, руководил отелями Radisson Blu Royal и Radisson Blu Aleksanter.

”Реальность такова, что когда в Хельсинки работу в отеле делают 50 человек, в Таллинне тем же самым занято в два раза больше работников”, — отмечает Клаус Эк.

Эстонские аналитики озабочены тем, как поднять эффективность рабочей силы.

”В Хельсинки оплата труда в туристическом секторе начинается с 11 евро в час, а в Эстонии — с 5-6 евро, плюс премии”, — обращает внимание Эк.

В отелях Таллинна наблюдается устойчивая тенденция, когда зарплаты растут, а количество работников сокращается.

”Я не планирую дожидаться результатов долговременной тенденции. В то же время это не значит, что мы в должны делать в отеле Viru ту же работу в два раза меньшим количеством народа”, — сказал Эк.

В Таллинне отсутствует школа повышения квалификации ресторанных и гостиничных работников. Гостиничный и ресторанный сектор подготавливает только поваров, а официантов не обучает — интереса к этому нет.

”У некоторых официантов нет никакого опыта, — говорит директор легендарного отеля. — В целом в Таллинне трудовые отношения более кратковременные, чем в Хельсинки”.

Хотя Таллинн меньше Хельсинки, в нем больше отелей и SPA. Если в столице Эстонии 15000 спальных мест в отелях, то в столице Финляндии — всего 12000.

Большинство туристов приезжает в Эстонию из соседних стран, в первую очередь из Финляндии. В июне на втором месте были туристы из Испании, хотя эту позицию традиционно занимают гости из России. Больше обычного в этом сезоне в гостинице латышей. Азиатов в Viru практически нет — они приезжают с круизом в Таллинн из Хельсинки и здесь не ночуют.