04.12.2018, 19:10

Директор Omniva о задержках с доставкой посылок: ситуация улучшается, но перебои могут продлиться до конца декабря


rus.delfi.ee
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Järva-Jaani
Järva-JaaniFoto: Madis Veltman

В течение последних недель многие клиенты Omniva были вынуждены столкнуться с проблемами при получении посылок. По словам директора службы посылок Omniva Андре Вескимейстера, большинство посылок доходят до клиентов в обычном режиме, но некоторые, действительно, приходят позже.

"Подавляющее большинство посылок доходят до клиентов в обычном режиме, но небольшая часть посылок, действительно, опаздывает, и это касается сотен клиентов. В связи с большими объемами сегодня мы находимся в ситуации, когда опоздание некоторых посылок может продлиться до конца декабря”, — сказал Вескимейстер и извинился перед клиентами, заверив, что они с раннего утра до позднего вечера работают над исправлением ситуации.

По словам Вескимейстера, ситуация вызвана двумя факторами: увеличившимися к концу года объемами отправлений и переездом Omniva в новый логистический центр. ”Несмотря на то, что к сегодняшнему дню процесс переезда завершен и новый сортировочный центр работает уже на более высоких мощностях, чем прежний, в связи с масштабной реорганизацией и предрождественским периодом все же могут наблюдаться некоторые отклонения от скорости предоставления услуг”.

Представитель Omniva признает, что такая ситуация не является обычной и недовольство клиентов понятно. ”Мы намерены восстановить прежнее качество услуг как можно быстрее. Переезд в ноябре был неизбежен, поскольку при нынешних объемах в старом центре у нас было бы еще больше проблем”, — добавил он.

По словам Вескимейстера, облегчить ситуацию помогут 80 новых автоматов, которые уже установлены, и 20 автоматов, которые будут установлены в ближайшем будущем, а также дополнительные рабочие руки.

Вескимейстер отмечает, что в связи со сложившейся ситуацией перегружена и клиентская служба Omniva, поэтому на получение ответа также может уйти больше времени, чем обычно.

По его словам, больше всего проблем возникает с нестандартными по размерам и форме посылками, а также если повреждена или смята адресная наклейка. Кроме того, к задержкам может привести заполненность автомата, в который должна прибыть посылка. В связи с этим Omniva просит клиентов максимально быстро забирать свои посылки, чтобы автомат можно бы сразу заполнить.

Как говорит Вескимейстер, ситуация может сохраняться до конца декабря.

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Директор Omniva о задержках с доставкой посылок: ситуация улучшается, но перебои могут продлиться до конца декабря

04.12.2018
В течение последних недель многие клиенты Omniva были вынуждены столкнуться с проблемами при получении посылок. По словам директора службы посылок Omniva Андре Вескимейстера, большинство посылок доходят до клиентов в обычном режиме, но некоторые, действительно, приходят позже.
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