Директор Omniva о задержках с доставкой посылок: ситуация улучшается, но перебои могут продлиться до конца декабря

"Подавляющее большинство посылок доходят до клиентов в обычном режиме, но небольшая часть посылок, действительно, опаздывает, и это касается сотен клиентов. В связи с большими объемами сегодня мы находимся в ситуации, когда опоздание некоторых посылок может продлиться до конца декабря”, — сказал Вескимейстер и извинился перед клиентами, заверив, что они с раннего утра до позднего вечера работают над исправлением ситуации.

По словам Вескимейстера, ситуация вызвана двумя факторами: увеличившимися к концу года объемами отправлений и переездом Omniva в новый логистический центр. ”Несмотря на то, что к сегодняшнему дню процесс переезда завершен и новый сортировочный центр работает уже на более высоких мощностях, чем прежний, в связи с масштабной реорганизацией и предрождественским периодом все же могут наблюдаться некоторые отклонения от скорости предоставления услуг”.

Представитель Omniva признает, что такая ситуация не является обычной и недовольство клиентов понятно. ”Мы намерены восстановить прежнее качество услуг как можно быстрее. Переезд в ноябре был неизбежен, поскольку при нынешних объемах в старом центре у нас было бы еще больше проблем”, — добавил он.

По словам Вескимейстера, облегчить ситуацию помогут 80 новых автоматов, которые уже установлены, и 20 автоматов, которые будут установлены в ближайшем будущем, а также дополнительные рабочие руки.

Вескимейстер отмечает, что в связи со сложившейся ситуацией перегружена и клиентская служба Omniva, поэтому на получение ответа также может уйти больше времени, чем обычно.