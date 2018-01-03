Директор: мои работники после налоговых изменений узнавали, можно ли получать часть зарплаты в конверте

По мнению руководителя эстонского производителя обуви Samelin Лейды Кикка, результатом стремительной налоговой политики государства рано или поздно станет регресс и правительство не имеет право приписывать заслуги по экономическому росту себе, пишет Eesti Päevaleht.

Говоря о подоходном налоге, она отмечает, что спрогнозировать свой доход очень сложно. ”Но, что касается сейчас, например, подоходного налога, то я не могу спрогнозировать свои доходы. Все мои 95 работников просят помочь им с расчетами и спрашивают, что делать. И я действительно не могу им ничего посоветовать. Как обычный человек может спрогнозировать свой доход на целый год вперед? Я не могу представить, как Налогово-таможенный департамент в 2019 году будет получать от них деньги”, — рассуждает Кикка.

”У нас сдельная работа. И как работник может знать, каким будет его доход за год? — недоумевает она. — Если много работы, они иногда выходят в субботу и мы оплачиваем это в должном порядке. Иногда они перерабатывают, поскольку заинтересованы в заработке. Как такой человек может спрогнозировать свой доход? Он приходит ко мне и просит совета. Я советую ему удерживать подоходный налог с первого цента, а потом получить обратно. Но он отвечает, что не согласен терять в зарплате. В действительности все работники находятся в замешательстве и видят, что все-таки они теряют”.

”На нашем предприятии некоторые получают на сдельной около 2000 евро. Получающих минималку, наверное, всего около пяти человек. Есть еще те, у кого есть другие доходы, например, с аренды. Очень трудно. Если в 2019 году тысячи людей должны будут доплатить подоходный налог — и немалые суммы — то я не знаю, как эти деньги возможно будет с них получить. И насколько поможет повышение не облагаемого подоходным налогом минимума, если с другой стороны повышаются расходы на отопление, бензин, плата за садик…Что прибавляют, то другой рукой и забирают. Это иллюзия”, — говорит Кикка.

По ее словам, уже многие задумываются, как избежать всей этой мороки: ”Один пенсионер сказал мне честно, что в социальном отделе ему посоветовали работать ”по-черному”. Но в нашей фирме это невозможно. Тогда работники говорят, что хотят не все в конверте, а какую-то часть, что позволило бы не потерять в подоходном налоге. Мой ответ им — нет. Тогда они говорили, что уйдут, но я им ответила, что на всех предприятиях подоходный налог рассчитывался одинаково и соблюдаются законы”.

”Я думаю, что она (система подоходного налога) будет повернута вспять. Поэтому я и своим людям сказала: забудьте, что в 2019 году вы получите весь подоходный налог обратно. К тому времени закон наверняка будет изменен. Если у нас поощряются высокооплачиваемые рабочие места, то сейчас они скорее наказаны. Мои самые лучшие работники чувствуют себя наказанными, поскольку чем больше они работают, тем больше теряют”, — говорит предприниматель.

Полностью интервью можно прочитать в Eesti Päevaleht.