Директор McDonald’s: мы — лидеры, Burger King в ближайшие годы в Эстонию не придет

Исполнительный директор McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский сказал в интервью Eesti Päevaleht, что они являются лидером на рынке и конкуренции не боятся.
Зачастую новости о McDonald’s носят негативный характер. Почему?
Людям всегда есть что написать о McDonald’s, так как мы — международное предприятие, и с развитием социальных сетей появляется все больше информации: как позитивной, так и негативной. McDonald’s пытается поддерживать с клиентами контакт и сделать все, чтобы их опыт в наших ресторанах был положительным.
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Отличаются ли предпочтения жителей Прибалтики от предпочтений жителей других стран?
Эстонский потребитель более сознательный. Он готов пробовать новое. В 2013 году мы начали предлагать завтраки, и клиенты в Эстонии по сравнению с клиентами в Латвии и Литве лучше приняли новшество. То же самое можно сказать о т. н. хипстерских бургерах Maestro, которые в Эстонии продаются лучше.
ТОП
Но самым востребованным эстонцами остается….
…Big Mac. Это наша марка, т. н. основной продукт, который более всего известен среди наших клиентов.
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Вы не боитесь возможного прихода Burger King в Эстонию?
Я не думаю, что это произойдет в ближайшие годы.
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