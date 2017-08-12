Директор McDonald’s: мы — лидеры, Burger King в ближайшие годы в Эстонию не придет

Исполнительный директор McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский сказал в интервью Eesti Päevaleht, что они являются лидером на рынке и конкуренции не боятся.

Зачастую новости о McDonald’s носят негативный характер. Почему?

Людям всегда есть что написать о McDonald’s, так как мы — международное предприятие, и с развитием социальных сетей появляется все больше информации: как позитивной, так и негативной. McDonald’s пытается поддерживать с клиентами контакт и сделать все, чтобы их опыт в наших ресторанах был положительным.

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Отличаются ли предпочтения жителей Прибалтики от предпочтений жителей других стран?

Эстонский потребитель более сознательный. Он готов пробовать новое. В 2013 году мы начали предлагать завтраки, и клиенты в Эстонии по сравнению с клиентами в Латвии и Литве лучше приняли новшество. То же самое можно сказать о т. н. хипстерских бургерах Maestro, которые в Эстонии продаются лучше.

Graafik: Toom Tragel

Но самым востребованным эстонцами остается….

…Big Mac. Это наша марка, т. н. основной продукт, который более всего известен среди наших клиентов.

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Вы не боитесь возможного прихода Burger King в Эстонию?

Я не думаю, что это произойдет в ближайшие годы.

Полностью интервью читайте в Eesti Päevaleht.