04.12.2018, 19:50

Директор Kaubamaja: к критике со стороны финнов надо относиться серьезно. В мире есть много других стран, куда они могут поехать

 (8)
rus.delfi.ee
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Tallinna Kaubamaja
Tallinna KaubamajaFoto: Ilmar Saabas

По словам директора Kaubamaja Эркки Лаугуса, уменьшение количества финских туристов оказывает на экономику большое влияние и к звучащей в финских СМИ критике следует относиться серьезно, поскольку мест, куда поехать, в мире много, и если мы не улучшим качество обслуживания, то туристы будут просто выбирать другие страны.

"Акцизные товары являлись важной причиной, по которой люди ехали в шоппинг-туры в Эстонию. Сегодня ситуация изменилась, в связи с чем финны стали реже посещать Эстонию”, — сказал он. Влияние на остальные категории товаров, по словам Лаугаса, оценить сложно, но все это, несомненно, важно. Если прибавить к этому потери в обслуживании, сфере общепита и гостиничного бизнеса, то влияние с точки зрения недополученных налогов и оборотов существенно.

На прошлой неделе финская газета Ilta-Sanomat написала, что большинство принявших участие в опросе финнов относятся к Эстонии критично. Сегодняшняя Эстония для них — это дорогая (в плане цены) земля, где проживает высокомерный народ.

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По словам Лаугаса, нам следует серьезно отнестись к этим утверждениям. ”Сейчас в мире есть очень много мест, которые конкурируют между собой за внимание туристов. Если мы не будем заниматься исправлением качества услуг и имиджем, то можем очень быстро лишиться своей позиции”.

По словам исполнительного директора Sokotel Клауса Эрика Эка, они также в курсе ожиданий со стороны финнов и постоянно работают над улучшением качества обслуживания. ”Обратная связь со стороны наших клиентов показывает, что рост алкогольного акциза не прошел для наших финских клиентов незамеченным, и это оказало влияние на наши показатели продаж алкогольной продукции”, — признал он.

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