Директор фестиваля Weekend: нас обанкротили рост расходов на организацию и маленький доход от продажи билетов

По словам руководителя фирмы Джона Пола Рваймаму Ругемалира, в 2018 году самой большой проблемой стали увеличившиеся расходы на артистов и более маленький доход от продаж билетов, чем прогнозировалось. ”Увеличение расходов на артистов напрямую связано с жесткой конкуренцией на рынке фестивалей. Также обратный эффект возымело внедрение безналичное системы оплаты. Если в других странах Европы с внедрением системы оборот в пересчете на человека увеличился, то в 2018 году в Пярну количество потраченных гостями денег, наоборот, уменьшилось”, — сказал он.

В 2017 году организаторы попробовали перевести фестиваль в Таллинн, однако это в итоге не удалось и мероприятие снова пришлось проводить в Пярну. Связанные с этим расходы также сильно ударили по бюджету.