26.11.2018, 17:25

Директор банка объяснил, почему потребительские кредиты в Эстонии дороже,чем в Скандинавии

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rus.delfi.ee
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Raha
RahaFoto: Argo Ingver

Исполнительный директор Inbank Eesti Маргус Кастейн объяснил, почему эстонские потребительские кредиты дороже скандинавских. Полностью с его статьей можете ознакомиться тут.

В последние недели стали часто задавать вопрос: почему эстонский потребительский кредит дороже скандинавского. Причины — две. Во-первых, эстонский рынок — в разы меньше, соответственно, и конкуренция гораздо ниже. Во-вторых, потребительские кредиты эстоноземельцев — куда меньше. В Швеции средний кредит без залога — 11 000 евро, в Эстонии — 2 200 евро. А чем меньше кредит — тем выше интресс. Однако же рынок кредитов становится более выгодным для потребителя”, — объяснил эксперт.

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