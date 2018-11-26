Директор банка объяснил, почему потребительские кредиты в Эстонии дороже,чем в Скандинавии

В последние недели стали часто задавать вопрос: почему эстонский потребительский кредит дороже скандинавского. Причины — две. Во-первых, эстонский рынок — в разы меньше, соответственно, и конкуренция гораздо ниже. Во-вторых, потребительские кредиты эстоноземельцев — куда меньше. В Швеции средний кредит без залога — 11 000 евро, в Эстонии — 2 200 евро. А чем меньше кредит — тем выше интресс. Однако же рынок кредитов становится более выгодным для потребителя”, — объяснил эксперт.