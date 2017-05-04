Директор Alexela: впервые в истории Эстонии ее жители стали постоянно закупаться в Латвии

Председатель правления Alexela Айн Куузик рассказал, что эстоноземельцы начинают все чаще совершать покупки в Латвии, и что ни одна программа EAS не вернет предпринимательство в Южную Эстонию, пишет Ärileht.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, оборот Alexela вырос на 15%, то есть оборот каждой заправки снизился. Прибыль предприятия составила 850 000 евро, что почти на 10% меньше, нежели в том же периоде прошлого года.

По словам Куузика, в этом году они сделали упор на постройку заправок типа CNG. "Помимо сети более крупных газовых заправок, мы выстроили и самую крупную в Прибалтике сеть портовых заправок, и в этом году на побережье Эстонии они также будут построены", — рассказал Айн Куузик.

По его словам, поднятие акцизов оказало сильное влияние на прибыльность предпринимательства, и обязательно скажется на результатах текущего года. "Наши приграничные заправки в Выйсте и в Валга в плане продаж топлива показывают ежемесячное снижение объемов до 70% по сравнению с прошлыми годами".

Также, по его словам, у Таллинна есть многолетний опыт: как налоговая политика одной страны уводит десятки тысяч жителей в соседнюю страну. "Мы делаем сейчас то же самое в Южной Эстонии, уводя все большую часть дохода в соседнюю страну. "Excel-таблица правительства должна показать, что от поднятия акцизов не получилось дополнительного дохода, а наоборот: впервые в истории независимой Эстонии ее жители начали постоянно закупаться в Латвии", — резюмировал он.