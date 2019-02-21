"Дильдодилер" из Лапландии торгует деревянными членами по 200 с лишним евро за штуку. Как назвать эту кудесницу по-русски?

Газета пишет, что финка Теа Латвала производит в Лапландии деревянные фаллоимитаторы и именует себя "дильдодилером".

Предприятие Латвала получило от государства кредит на коммерческие нужды в размере 200 000 евро. Критики же, однако, считают неправильным, что государственные средства идут на производство интимных игрушек. К настоящему моменту фирма Teatiamo продала около 1 000 деревянных пенисов, покрытых лаком. Их стоимость — от 199 до 249 евро за штуку.

”Дильдодилер” — так перевел редактор rusDelfi с эстонского слово ”dildodiiler”, пойдя, таким образом, по пути наименьшего сопротивления.

А какие варианты перевода предложили бы наши осведомленные читатели и комментаторы?

При написании данной заметки у автора также крутились на языке варианты ”членоторговец”, ”членолавочник”, а также сниженное, пошло-пренебрежительное и режущее ухо интеллигентному русскому человеку ”хренобарыга”. Нецензурные и унижающие мужское достоинство, а также портящие коммерческий имидж варианты мы — по понятным причинам — избегали.

Как корректно и достойно назвать финскую рукодельницу, реализующую свои знания, навыки и творческие порывы в этой хоть и своеобразной, но, как показывают цифры, важной и нужной народу, да еще и ценимой государством сфере коммерческой деятельности?