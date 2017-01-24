В связи с ростом объёма грузовых и пассажирских перевозок между Эстонией и Швецией, судоходная компания DFDS добавит с 1 февраля на маршрут Палдиски-Капельшер новые отправления. Имеющиеся отправления и прибытия будут перенесены на более раннее время.

Увеличение числа отправлений связано с ростом востребованности грузовых и пассажирских перевозок между Палдиски и Капельшером. Компания DFDS видит потенциал роста, прежде всего, в пассажирах, которые путешествуют между Эстонией и Швецией, а также в страны Скандинавии на автомобилях. Кроме того, постоянно растёт и объём грузовых перевозок на Балтийском море.

Если до сих пор судоходная компания DFDS обслуживала маршрут Палдиски-Капельшер шестью отправлениями в неделю в каждом направлении, то начиная с февраля предприятие добавит ещё одно в каждую сторону. ”Учащённый график, а также более ранние отплытия и прибытия для клиентов более удобны. Со своей стороны, мы хотим предложить как корпоративным, так и частным клиентам DFDSi наилучшие услуги”, — пояснила координатор пассажирских перевозок DFDS Мерье Вари.

Новые отправления отправляются из порта Палдиски по субботам в 8.30 и из Капельшера по пятницам в 22.00.

В связи с новым графиком движения также изменится и время регистрации на рейс. DFDS также сообщает, что из-за работ в порту Капельшера изменится место прохождения регистрации. Для пассажиров в порту вывешены специальные указатели. Более точную информацию о новом графике и прохождении регистрации можно найти на сайте DFDS www.dfdsseaways.ee.

DFDS является крупнейшей компанией морского транспорта и услуг по логистики в Северных странах, которая оперирует 55 кораблями на 25 маршрутах в Балтийском и Северном морях. В Эстонии DFDS обслуживает пассажирские и грузовые маршруты Палдиски-Капельшер паромом Liverpool Seaways и Палдиски-Ханко паромом Sailor.