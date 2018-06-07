Начиная с 1 июля 2018 года девелоперским центром Skype в Эстонии будет руководить Танель Эрм. За последние три года портфель продуктов расширился, компания сфокусировалась на развитии инфраструктуры, которая основывается на умной облачной технологии. Она позволяет миллионам частных и бизнес-клиентов общаться между собой через приложения Skype, Skype for Business и Microsoft Teams.
Танель Эрм будет отвечать за разработку и операции глобальной услуги разговоров и обмена сообщениями Skype и Microsoft, а также за функционирование подразделений в Таллинне и Тарту. Эрм начал работу в компании в апреле 2005 года.
По словам Эрма, ему очень приятно встать во главе предприятия с такой уникальной командой. Компания является единственной из пяти ведущих технологических предприятий в мире, чей девелоперский центр находится в Таллинне.
”В ближайшие 12 месяцев мы наймем на работу еще 60 человек, сегодня на 30 из этих позиций уже открыт конкурс. Мы ищем специалистов компетентных в области Big Data, искусственного интеллекта, облачных технологий и системы разработки программного обеспечения”, — рассказал Эрм о планах расширения. В начале июня в Таллинне и Тарту работали 287 человек.
По словам предыдущего руководителя Skype в Эстонии Андруса Ярга, под его руководством произошло расширение портфеля тестируемых и разрабатываемых продуктов. Наряду с приложением для коммуникации Skype появились приложения для бизнеса Skype for Business и инструмент для совместной работы Microsoft Teams. ”12 лет в Skype и MS были захватывающими, наполненными сложными задачами. Я очень счастлив, что получил возможность работать вместе с такими умными и прекрасными людьми”: — добавил Ярг.
С 1 июля Андрус Ярг начнет работу в Таллиннском аэропорту на должности руководителя по развитию рынков наземных служб.
Наряду с Танелем Эрмом в правлении Skype в Эстонии продолжат работу руководитель по развитию коммерческой платформы Дмитрий Михайлов, руководитель по персоналу Мерле Лийзу Линдма и руководитель по облачным технологиям Маргус Каур.
Skype в Эстонии входит в дивизион Devices & Experiences группы предприятий Microsoft. Microsoft является одной из пяти ведущих технологических компаний в мире, чей девелоперский центр находится в Эстонии.
В Эстонии оперируют девелоперские центры Skype — в Таллинне на Академия теэ и в Тарту, а также отдел продаж Microsoft с командой в 20 человек. В конце года отдел продаж Microsoft в Эстонии переедет в девелоперский центр на Академия теэ.