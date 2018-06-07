Начиная с 1 июля 2018 года девелоперским центром Skype в Эстонии будет руководить Танель Эрм. За последние три года портфель продуктов расширился, компания сфокусировалась на развитии инфраструктуры, которая основывается на умной облачной технологии. Она позволяет миллионам частных и бизнес-клиентов общаться между собой через приложения Skype, Skype for Business и Microsoft Teams.

Танель Эрм будет отвечать за разработку и операции глобальной услуги разговоров и обмена сообщениями Skype и Microsoft, а также за функционирование подразделений в Таллинне и Тарту. Эрм начал работу в компании в апреле 2005 года.

По словам Эрма, ему очень приятно встать во главе предприятия с такой уникальной командой. Компания является единственной из пяти ведущих технологических предприятий в мире, чей девелоперский центр находится в Таллинне.

”В ближайшие 12 месяцев мы наймем на работу еще 60 человек, сегодня на 30 из этих позиций уже открыт конкурс. Мы ищем специалистов компетентных в области Big Data, искусственного интеллекта, облачных технологий и системы разработки программного обеспечения”, — рассказал Эрм о планах расширения. В начале июня в Таллинне и Тарту работали 287 человек.