Девальвация неизбежна: почему упадет рубль

Во вторник Банк России после почти пятимесячного перерыва возобновил регулярные покупки валюты в резервы правительства. До 6 февраля ЦБ будет приобретать валюту на 15,6 млрд рублей ежедневно. Об этом Минфин сообщил 11 января.

Напомним, что регулятор принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в августе 2018 года на фоне турбулентности на рынках. Этот шаг притормозил падение рубля.

О том, что ЦБ вернется в январе к закупкам валюты для Минфина по бюджетному правилу, стало известно в декабре.

Старт покупок иностранной валюте способен ”лишить курс возможности в полной мере отыгрывать положительные информационные поводы, например, о росте нефтяных цен”, говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Цифры в 15,6 млрд не сильно отличаются от объема закупок в прошлом и тем не менее это может создать дополнительный спрос на доллары и евро.

”Так как ЦБ давно не проводит эту операцию, реакция может оказаться заметной и рубль подешевеет. Накануне, в понедельник, мы уже видели снижение национальной валюты, и этот настрой может продолжиться”, — отмечает Екатерина Френкель, руководитель аналитического департамента компании ”ФинИст”.

В понедельник, 14 января, доллар дорожал и торговался в районе 67 руб., евро котировался на уровне 77 руб.