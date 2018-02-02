Deutsche Bank потерпел убытки в полмиллиарда евро

Deutsche Bank уже третий год подряд завершил с убытками. Отрицательный баланс связан с дополнительной налоговой нагрузкой в США, заявил глава банка Джон Крайан.

Крупнейший коммерческий банк Германии Deutsche Bank по итогам 2017 года потерпел убытки в размере порядка 512 миллионов евро. Причиной отрицательного баланса является дополнительная налоговая нагрузка, возникшая после реформы налогообложения в США, сообщил председатель правления банка Джон Крайан в пятницу, 2 февраля, во Франкфурте-на-Майне.

При этом доход Deutsche Bank снизился на 12 процентов до 26,4 миллиарда евро. В 2016 году этот показатель составлял 30,0 миллиарда евро, в 2015-м — 33,5 миллиарда. Главной причиной падения общих поступлений, по данным руководства, является продажа дочерних компаний и долей участия в капитале компаний, а также низкие процентные ставки и спад на рынках капитала.

Первая за три года доналоговая прибыль

Вместе с тем, по словам Крайана, в 2017 году удалось достичь некоторого прогресса. "В 2017 году банк впервые за последние три года получил доналоговую прибыль — несмотря на тяжелую ситуацию на рынке, низкие процентные ставки и новые инвестиции в технологию и системы контроля", — указал далее глава банка. Показатель прибыли до уплаты налогов составил 1,3 миллиарда евро.

Таким образом, Deutsche Bank уже третий год подряд завершил с убытками. В 2016 году минус составил 1,4 миллиарда евро, в 2015-м — 6,8 миллиарда, что стало крупнейшим показателем в истории банка.

Штраф на 70 миллионов евро

Между тем накануне Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщила о том, что Deutsche Bank придется выплатить штраф в размере 70 миллионов евро в связи с предоставлением ложных данных и манипуляциями процентными ставками в 2007-2012 годах.

В 2017 году, как и в предыдущие годы, банк обязан был выплатить несколько штрафов в США, в частности, штраф в 150 миллионов долларов за "небезопасные практики на внешних валютных рынках". Кроме того, банк понес потери в связи с решением президента США Дональда Трампа существенно снизить налоговые квоты компаний, отмечает dpa.

Тем не менее, в конце января стало известно, что руководство Deutsche Bank решило выделить более 1 миллиарда евро на бонусы и премии для сотрудников. Как сообщила газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, сославшись на источники в банке, за последние месяцы Deutsche Bank потерял несколько ключевых сотрудников, ушедших к конкурентам, поэтому выплату бонусов там считают "инвестициями в будущее".