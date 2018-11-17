Deutsche Bank, BofA и JPMorgan оказались втянуты в расследование дела Danske Bank

Также источники говорят, что министерство юстиции США задавало вопросы о сотрудничестве филиала с банком JPMorgan Chase.

Указанные банки являлись банками-корреспондентами эстонского подразделения Danske Bank, которое подозревается в совершении подозрительных транзакций в объеме порядка 200 млрд евро.

По словам источников, правоохранительные органы проверяют, проводили ли банки должную проверку операций с эстонским банком. При этом расследование находится на начальной стадии, и нет оснований предполагать, что сами банки подозреваются в незаконной деятельности.

JPMorgan перестал предоставлять корреспондентские услуги Deutsche Bank в 2013 году, Deutsche Bank и Bank of America — в 2015 году.

Регуляторы ЕС также проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение банка входят в число крупнейших подобных историй в мире.