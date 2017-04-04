Дети, животные, молодежь, курящие, строители, беженцы... Имеет ли арендодатель право выбирать съемщиков?

Столичный рынок недвижимости пополнился большим количеством ”профессиональных арендодателей”. Они инвестировали свободные средства в недвижимость и теперь сдают ее, исключая при этом из списка потенциальных съемщиков определенные группы людей, пишет Eesti Päevaleht.

По словам маклера Uus Maa Кайи Куллат, целью таких арендодателей является хорошая производительность, они рациональны и не подвержены эмоциям.

Холодный расчет и ничего более

”С одной стороны это упорядочило рынок, поскольку договора об аренде заключаются в письменном виде и по закону. Плата за аренду переводится на счет. Владельцы четко знают свои права и обязанности”, — говорит она. Арендаторам это в свою очередь дает чувство уверенности в стабильном размере оплаты и в том, что владелец не будет со своими ключами ”вваливаться” в квартиру, когда ему заблагорассудится.

Тем не менее, по словам Куллат, из-за подобной рациональности часть арендаторов испытывает серьезные трудности со съемом жилья, а для некоторых найти пристанище и вовсе стало невозможным. К такой категории людей могут относиться курящие, пьющие, семьи с маленькими детьми и домашними животными.

По словам оценщика Arco Vara Михкеля Элисте, с этой точки зрения эстонский рынок арендного жилья не отличается от такового в других странах и просто достиг такого уровня, что арендодатель выбирает арендатора — спрос большой.

”Я бы не стал говорить о дискриминации. У каждого владельца недвижимости есть право выбирать, с кем ему заключать договор и на каких условиях”, — сказал он.

Консультант 1Partner Kinnisvara Хелен Силлер отмечает, что арендаторы стараются избегать и строителей, а также молодежь, которая с большой долей вероятности будет устраивать в квартире ”гулянки”. Наряду с этим многое зависит от предыдущего опыта арендатора.

”Лучше уж семьи с детьми, чем строители”

Строителей в качестве нежелательных постояльцев отметил и старший маклер Domus Kinnisvara Агур Таммисту. ”В случае с трехкомнатными квартирами и другими более крупными площадями владельцы стараются избегать т. н. строительных бригад. Да, обычно их проживание оплачивает работодатель, но маловероятно, что пятеро суровых мужиков вечерами будут сидеть каждый в своей комнате и читать книги. В таком случае, конечно, более предпочтительны семьи, пусть даже с детьми”, — говорит он.

Проблемы при поиске арендного жилья возникают и у беженцев, которым эстоноземельцы также крайне неохотно доверяют свои квартиры. ”Зачастую уже на этапе знакомства с квартирой у владельца складывается о таких кандидатах плохое впечатление, поскольку те редко бывают пунктуальны, что незамедлительно вызывает у владельца опасения по поводу своевременной оплаты аренды”, — говорит Куллат. По ее словам, из-за разницы культур и обычаев арендодатели зачастую делают выбор в пользу других соискателей.

”Право арендодателя не абсолютно”

”Исходя из принципа свободы договора, арендодатель имеет право свободно выбирать себе партнера по договору, то есть арендатора, — комментирует ситуацию юрист бюро Cobalt Крис Таммисту. — Тем не менее, право арендодателя не абсолютно. Закон о равном обращении предусматривает, что в случае предоставления услуг и товаров общественности дискриминация людей по их национальности (этнической принадлежности), расе или цвету кожи запрещена. Это касается и доступности жилья”.

Таммисту говорит, что в случае нарушения прав в связи с дискриминацией человек может на установленных законом основаниях потребовать прекращения дискриминации и возмещения нанесенного ущерба, в том числе нематериального.

”В остальных случаях, касающихся вероисповедания или убеждений, возраста, недостатков здоровья или сексуальной ориентации, прямого запрета на дискриминацию при предоставлении услуги про проживанию или общественного блага закон о равном обращении на данный момент не предусматривает. Проблему отмечал и канцлер права. Кроме того, в прошлого году Рийгикогу пытался рассмотреть законопроект, который, помимо прочего, устанавливал бы четкий запрет на дискриминацию в сфере доступности жилья, но, к сожалению, после первого прочтения он застопорился. Все сказанное выше, конечно же, не означает, что можно игнорировать общий запрет на дискриминацию и обязанность лица считаться с правами и свободами другого лица и отказать арендатору, к примеру, из-за его сексуальной ориентации, но в случае подобного рода дискриминации процесс защиты прав съемщика может оказаться более сложным”, — подытожил юрист.