18.12.2018, 15:50

Дети из малообеспеченных семей получили от посетителей Maxima 1330 подарков


rus.delfi.ee
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Дети из малообеспеченных семей получили от посетителей Maxima 1330 подарков
Maxima Eesti

Все 1330 подарков в рамках общеэстонского благотворительного проекта ”Дерево ангела” переданы социальным работникам 35 самоуправлений, большинство подарков находится на пути к нуждающимся. Мечты детей из малообеспеченных семей благотворители помогали реализовывать на протяжении почти четырех недель, сообщает Maxima.

По словам члена попечительского совета Эстонской ассоциации социальных работников и руководителя отдела социального обеспечения Пыхъя-Таллинна Марта-Пеэтера Эрсса, пожелания детей собраны социальными работниками, которые лучше всего осведомлены об условиях в их семьях.

”Мы видим, что дела в экономике идут хорошо, и поэтому мы часто даже не можем представить, что есть люди, которые испытывают бедность. Имеются очень разные причины, по которым у семей с детьми из проекта ”Дерево ангела” нет средств для покупки подарков. Например, на дереве ангела было желание одной маленькой девочки, которую воспитывает бабушка. Однако ее бабушка получает довольно небольшую пенсию, воспитывая ребенка своей дочери, потому что у ее дочери имеется инвалидность”, — сказал Эрсс.

”Я подтверждаю, что дети, которым благотворители делали подарки, действительно очень ждали этих подарков и нуждаются в них. Я очень благодарен всем тем, кто помог создать чувство праздника для детей семей, нуждающихся в помощи”, — добавил Эрсс.

Благотворительный проект организован Maxima Eesti. И.о. исполнительного директора сети магазинов Марко Пыдер благодарит всех добрых людей, которые в преддверии праздников внесли свой важный вклад в проект ”Дерево ангела”.

”Мы от всего сердца благодарим людей, которые решили сделать Рождество особенным и для тех детей, чьи семьи в настоящее время живут в условиях, которые не позволяют им самим покупать подарки”. Проект, который прошел уже в восьмой раз, доказал, что у нас в Эстонии есть очень много людей с большими сердцами. В этом году люди очень быстро отреагировали на желания, поэтому получилось так, что не всем хватило желаний для выполнения”, — сказал Пыдер.

”Поскольку Рождество наступает каждый год, мы можем пообещать, что через год деревья ангелов вернутся и мы вновь сможем вместе сделать Рождество особенным и для тех, кто особенно нуждается в помощи”, — сказал Пыдер.
Во время проекта ”Дерево ангела” каждый имел возможность исполнить рождественское желание ребенка из семьи с ограниченными возможностями. Подарки будут доставлены всем детям еще до наступления праздников.

”Дерево ангела” — это ежегодный рождественский благотворительный проект Maxima Eesti. В этом году в 44 магазинах Maxima по всей Эстонии исполнения ждали желания 1330 детей из малообеспеченных семей.

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