Дети из малообеспеченных семей получили от посетителей Maxima 1330 подарков

По словам члена попечительского совета Эстонской ассоциации социальных работников и руководителя отдела социального обеспечения Пыхъя-Таллинна Марта-Пеэтера Эрсса, пожелания детей собраны социальными работниками, которые лучше всего осведомлены об условиях в их семьях.

”Мы видим, что дела в экономике идут хорошо, и поэтому мы часто даже не можем представить, что есть люди, которые испытывают бедность. Имеются очень разные причины, по которым у семей с детьми из проекта ”Дерево ангела” нет средств для покупки подарков. Например, на дереве ангела было желание одной маленькой девочки, которую воспитывает бабушка. Однако ее бабушка получает довольно небольшую пенсию, воспитывая ребенка своей дочери, потому что у ее дочери имеется инвалидность”, — сказал Эрсс.

”Я подтверждаю, что дети, которым благотворители делали подарки, действительно очень ждали этих подарков и нуждаются в них. Я очень благодарен всем тем, кто помог создать чувство праздника для детей семей, нуждающихся в помощи”, — добавил Эрсс.

Благотворительный проект организован Maxima Eesti. И.о. исполнительного директора сети магазинов Марко Пыдер благодарит всех добрых людей, которые в преддверии праздников внесли свой важный вклад в проект ”Дерево ангела”.