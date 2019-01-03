Детальный обзор: приложения, которые помогут выполнить новогодние обещания

”Естественно, существуют разные способы расширения кругозора, но в данном случае здесь мы говорим о прослушивании, например, подкастов дискуссионных передач, в которых эксперты в своих областях говорят на актуальные темы и помогают лучше понять происходящее в мире”, — сказал Копсо.

Хорошее приложение для прослушивания подкастов — Pocket Casts. Его большим преимуществом является то обстоятельство, что в приложении можно использовать и эстонские, и зарубежные подкасты, поэтому не нужно использовать для местных программ одно приложение, а для зарубежных — другое. Кроме этого, приложением можно пользоваться как на компьютере, так и на смарт-устройстве. чтобы можно было, например, добравшись до дома, продолжить прослушивать передачу, которую вы начали слушать на телефоне по пути домой.

”Новые эпизоды автоматически скачиваются пользователю, поэтому не нужно волноваться, что при отсутствии подключения к интернету вы не сможете прослушать свежие передачи. Единственным недостатком приложения, наверное, является то, что за его использование нужно заплатить в магазине приложений пару евро. Но учитывая, насколько это упрощает прослушивание подкастов, приложение определенно стоит своих денег”, — сказал Копсо.

Если вы обещали проводить меньше времени в телефоне



Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни людей, а в последнее время в Эстонии даже начали говорить о смарт-зависимости. Поэтому наверняка в новом году многие люди поставили перед собой цель меньше времени проводить в мире мобильных устройств.

”Естественно, смартфоны занимают в нашей жизни крайне важное место и могут принести очень много пользы. Но, несмотря на это, мобильный мир нужно держать под контролем, для чего хорошо подходит приложение Offtime. По сути, приложение позволяет запрещать в телефоне некоторые приложения и создавать специальные профили для работы или частной жизни, чтобы необходимая информация всегда была доступной, а неважная отфильтровывалась”, — пояснил Копсо.

Кроме этого, приложение предоставляет удобный обзор использования смартфона. Это позволяет увидеть, какое приложение используется непропорционально много.

”Потому что будем честными: действительно ли нужно каждые 20 минут обязательно обновлять Instagram?”

Если вы обещали больше тренироваться



Что касается тренировок, то выбор правильного приложения во многом зависит от того, каким спортом хочет заниматься человек, какие мониторы активности или смарт-часы для этого используются. Тем не менее, есть приложения более общего характера, которые стоит опробовать.

”Существует, конечно, много различных приложений для фитнеса, но начинающему любителю спорта стоит выбирать такие, которые предлагают максимально широкий спектр возможностей отслеживания активности. Несомненно наилучшим выбором для телефонов Samsung или мониторов активности является Samsung Health. У приложения хорошая совместимость с разными устройствами, и оно не создано для какого-либо одного вида спорта. Кроме этого, при помощи шагомера можно бросать вызовы друзьям и смотреть, кому быстрее удастся пройти, например, 50 000 шагов”, — рассказал Копсо.

Если говорить более конкретно, то популярным приложением для многих любителей бега является Strava — комбинация социальной сети и спортивного приложения. Можно делиться с другими пользователями результатами и достижениями, тем самым мотивируя себя. Для питания хорошо подходит MyFitnessPal, который можно использовать и на компьютере, и на смарт-устройстве. С помощью приложения можно планировать свое питание до последней калории, чтобы выполнять поставленные цели.

Если вы что-то пообещали и хотите помнить об этом



Для того чтобы помнить все новогодние обещания, стоит установить на смарт-устройстве какое-нибудь приложение, которое удобно и эффективно помогает в этом. При желании можно просто пользоваться календарем или приложением для заметок, все зависит от привычек.

”Для заметок хорошо подходит, например, Samsung Notes или Google Keep. Эти приложения хорошо использовать для составления простых списков. Если нужно установить временные рамки, то вам помогут календарные приложения для смартфона. Например, еженедельную задачу можно записать в календаре как повторяющееся событие. Но если человек ищет специальное приложение для поставленных целей, то стоит попробовать Loop”, — рассказал Копсо.