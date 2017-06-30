Десятки пассажиров застряли на Рухну, паром отправили на ремонт в Пярну

Из-за поломки судна люди застряли на острове Рухну и не могут попасть оттуда на материк.

Согласно присланному в редакцию Delfi сообщению, около 60 человек оказались в ловушке на острове Рухну, поскольку паром сломался.

Согласно объяснению руководителя Kihnu Veeteed Андреса Лаасма, у шедшего из Рухну в Муналайд утреннего судна обнаружилась техническая неполадка одной из главных машин, из-за чего машину пришлось застопорить.

Возможные изменения в связи с последующими рейсами выяснятся сразу после дефектации главной машины, добавил Лаасма.

Более точную информацию отправят всем пассажирам сразу, как перспектива на ремонт будет ясна. Пассажиров также просят следить за домашней страницей Kihnu Veeteed, чтобы получать новую информацию.