Der Spiegel: ЕС критикует экономическую политику Трампа

Протекционистская политика Вашингтона еще более опасна для мировой экономики, чем предполагалось до сих пор, считает комитет по экономике и финансам ЕС, внутренний документ которого оказался в распоряжении еженедельника.

По информации немецкого еженедельника Der Spiegel, комитет ЕС по экономике и финансам критикует экономическую политику президента США Дональда Трампа. Приверженность главы Белого дома к протекционизму представляет собой опасность для мировой экономики, говорится в имеющемся у издания конфиденциальном документе комитета, в котором представлены руководители финансовых ведомств стран ЕС.

Последствия протекционистской политики Трампа "могут оказаться еще гораздо более опасными, чем предполагалось до сих пор", цитирует документ сайт журнала в субботу, 9 сентября. Полная версия материала выйдет в номере Der Spiegel от 11 сентября.

Кроме того, опасения европейцев вызывают планы Вашингтона относительно государственных расходов. Рост государственной задолженности представляет собой риски для мировой конъюнктуры в краткосрочной перспективе, поскольку вызывает отток международных кредиторов, считают главы финансовых ведомств европейских стран.

Между тем намерение Трампа провести реформу налогообложения, которая уменьшит налоговую нагрузку наиболее обеспеченных американцев, "не смягчит, а скорее обострит проблемы, с которыми сталкивается американская экономика", цитирует еженедельник документ ЕС.