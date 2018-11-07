Депутат Рийгикогу: для создания сбережений наша зарплата слишком маленькая

В комиссии по экономике только два депутата, которые занимаются инвестициями и создают сбережения. Среди членов комиссии есть те, кто считают, что зарплата депутата Рийгикогу слишком маленькая для того, чтобы с нее хоть что-то откладывать в качестве сбережений.

Соцдем Яанус Марранди, сообщивший в сентябре о том, что уходит из политики, заявил: зарплаты депутата Рийгикогу (2684,86 нетто) не хватает для того, чтобы с нее откладывать на сбережения или делать какие-либо инвестиции.

Марранди не смог сказать, сколько именно его семья тратит на продовольствие ежемесячно, но он думает, что эта сумма в размере 500-600 евро.

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