24.07.2018, 20:20

Депутат Рийгикогу будет торговать в Эстонии португальскими винами

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rus.delfi.ee
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Депутат Рийгикогу будет торговать в Эстонии португальскими винами
Foto: Tiina Kangro sotsiaalmeedia konto

Депутат рийгикогу Тийна Кангро опубликовала в социальной сети фотографию, в подписи к которой похвалила э-Эстонию и ее возможность в воскресенье ночью создать фирму и уже в понедельник утром получить подтверждение, что фирма учреждена. Кангро будет заниматься доставкой в Эстонию вин из Португалии.

Как известно, у Тийны Кангро уже некоторое время есть в Португалии "дача", куда она часто приезжает. Видимо, и интерес к португальским винам там вырос настолько, что теперь Кангро хочет поделиться им с эстоноземельцами. На этой неделе Кангро учредила паевое товарищество Mil Vinhos, в качестве сферы деятельности которого указано оптовая продажа напитков. "Таким образом, вскоре лучшие португальские вина будут доступны в Эстонии. Мы их тщательно выбирали на месте пять лет, открытий будет в изобилии!" — пишет Кангро в социальной сети.

В Рийгикогу Кангро будучи беспартийной входит во фракцию Isamaa и долгое время выступает за ухаживающих за родными и людей с особыми потребностями.

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