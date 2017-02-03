Департамент защиты прав потребителя внес две турфирмы в черный список

Две эстонские турфирмы были внесены в черный список, так как они не представили отчет об объеме продаж пакетных туров за IV квартал 2016 года, сообщают "Деловые ведомости".

В черный список добавлены две туристические фирмы, а именно — Astroleon OU и Kihnurand AS. Соответствующее сообщение было размещено 2 февраля на веб-сайте Департамента защиты прав потребителя.

В сообщении заявлено, что фирмы добавлены в черный список за нарушение обязанности представлять ежеквартальные отчеты об объеме продаж пакетных туров, предусмотренной Законом о туризме.