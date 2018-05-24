24.05.2018, 11:10

Департамент защиты прав потребителей внес в черный список 8 турфирм


rus.delfi.ee
EST 11
Copacabana rand
Foto: Eero Vabamägi

Департамент защиты прав потребителей внес в черный список 8 турфирм, которые не представили обязательные отчеты о продажах турпакетов за первый квартал.

По сообщению департамента, в отношении занесенных в черный список предприятий нельзя быть уверенным в том, что их залоговое обеспечение достаточно для того, чтобы вернуть клиентов на родину и покрыть траты на предоплату за отмененные поездки в случае неплатежеспособности компании, пишет rus.err.ee.

Наименования фирм, которые не выполняют свои обязанности, департамент вносит в черный список на своем сайте.

На сей раз в него вошли следующие предприятия:

Invisa Fiduciary Services OÜ
Miliam Travel OÜ
Alvisa Grupp OÜ
Kindlus Tour OÜ
VIP Reisid OÜ
Viitong Reisid OÜ
TL Teenused OÜ
Travelon Reisid OÜ

Список постоянно меняется — если турфирма предоставляет отчет, ее удаляют из списка.

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