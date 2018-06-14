Департамент защиты прав потребителей: в магазинах Jysk и Handymann отличались цены в зале и на кассе

Департамент защиты прав потребителей проверил соответствие цен товаров Jysk, Kodueksta и Handymann в зале и на кассе. Оказалось, что были допущено много ошибок.

Департамент защиты прав потребителей проверил магазины торговых сетей OÜ Jysk Linnen'n Furniture, OÜ Koduekstra и OÜ Handymann. Во время проверки были сверены цены в зале и на кассе, наличие в магазинах товаров из рекламных листовок и в случае с некоторыми товарами наличие руководства по использованию на эстонском языке.

В мае департамент проверил 11 магазинов по всей Эстонии. Под ценовой контроль попали 275 товаров, в 8 случаях были обнаружили различия в цене в зале и на кассе. На кассе цены отличались как в пользу покупателя, так и наоборот. В пяти случаях разница в цене была обнаружена в магазинах Jysk, а в трех — в Handymann.

Хотя разница в цене была обнаружена у малого количества товаров, но она была достаточно заметной — от пары десятков центов до нескольких евро. Например, в одном магазине защитные очки стоили в зале 1,99 евро, а на кассе — 2,99 евро. Самая большая разницы в цене была обнаружена у вакуумного мешка — 2 евро. Нарушения были устранены.