Департамент защиты прав потребителей: у интернет-магазинов Baumax и Fokus проблемы

Департамент защиты прав потребителей предупреждает о том, что интернет-магазины OÜ Baumax Eesti Fokus.ee OÜ не выполняют своих обязательств, передает rus.err.ee.

Как видно из обращений потребителей, у торгующего строительными материалами и товарами предприятия Baumax Eesti имеются проблемы, из-за которых потребители и не получают в назначенный срок товар, и сумму покупки им не возвращают.

Фирма Baumax сообщает потребителям, что у нее есть наличие гарантии OstuKaitse, однако на самом деле это не так.

Помимо того, в связи с невозвратом денег при отступлении от договора с потребителем OÜ Baumax Eesti внесено комиссией по потребительским спорам в список предприятий, не выполняющих своих обязательств.

В интернет-магазине Fokus.ee продается обширный ассортимент товаров, от продуктов питания до автомобильных товаров и техники. Потребители жалуются на то, что торговая фирма не поставляет товары в оговоренный срок, и связаться с ней потребителям не удается. Предприятие демонстрирует неспособность выполнить набранные заказы и не дает четкой информации о том, когда и как оно собирается выполнять свои обязательства перед потребителями.