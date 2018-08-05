05.08.2018, 19:20

Департамент защиты прав потребителей добавил в свой ”серный список” интернет-магазин, известный своей наглостью

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rus.delfi.ee
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Департамент защиты прав потребителей добавил в свой ”серный список” интернет-магазин, известный своей наглостью
Foto: Ilmar Saabas

В последнее время в Департамент защиты потребителей участились обращения в связи с интернет-магазином компании Commerce Invest , действующем по адресу www.tervisepood24.ee.

Потребители не могли воспользоваться законным правом вернуть товар в течение 14 дней после покупки его по интернету.
Из обращений также видно, что проблемы возникали и с доставкой товаров, и с несоответствием товаров заявленной информации. При этом для решения проблем клиентам очень сложно связаться с представителями предприятия или этого просто не получается сделать.

В tervisepood24.ee сейчас продаются три изделия: ортопедические пластыри, корректоры осанки с магнитами и ортопедические опоры для стоп. Люди покупали в этом же магазине противоклещевые браслеты.

Покупая что-то интернете, нужно быть внимательным, так как то же предприятие может действовать на других доменах или аккаунтах соцсетей.

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В то же время реклама таких ”чудо-продуктов” в последнее время нередко появляется и в печатных изданиях.

Фирма Commerce Invest не выполняла решения комиссии по потребительским спорам, поэтому мы ее добавили в ”черный список” предприятий, не выполняющих соответствующие решения, опубликованный на нашей интернет-странице, сообщает департамент.

Департамент призывает потребителей относиться критически к рекламе изделий, которая придает им чудесные свойства, например, обещает исцеление от какого-либо хронического заболевания.

К сожалению, отказ от заказа и возвращение денег может оказаться сложным процессом. Или же товар может вообще не дойти до потребителя, как часто бывает в случае магазина tervisepood24.ee.

По закону запрещена реклама, которая опирается на суеверия, которая использует легкомыслие целевой группы или дает неверную информацию. Ссылки на лечебные свойства возможны только в рекламе лекарств, подчеркивают в департаменте.

Реклама не должна создавать впечатление, что опирается на научно подтвержденную информацию, если таковой не имеется.

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