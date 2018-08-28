28.08.2018, 11:40

Департамент: во втором квартале средняя зарплата в Эстонии выросла до 1321 евро

 (15)
rus.delfi.ee
EST
Euro
Palju rahaFoto: Ilmar Saabas

Средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале текущего года составляла в Эстонии 1321 евро, что на 6,4% больше, чем в том же периоде прошлого года, свидетельствуют данные Департамента статистики. Аналитики отмечают, что темпы роста зарплат несколько замедлились.

Реальная зарплата, учитываемая с влиянием индекса потребительских цен и указывающая на фактическую покупательную способность, выросла во втором квартале на 3 процента. Ее более медленный рост обусловлен продолжающимся повышением цен на потребительские товары, сообщила во вторник, 28 августа, пресс-служба ведомства, передает rus.err.ee.

Среднемесячная зарплата брутто составляла в апреле 1312 евро, в мае — 1298, и в июне — 1354 евро.

Самые высокие зарплаты в Эстонии по-прежнему получают работники сектора финансов и страхования (2192 евро в месяц), а также лица, занятые в секторе информации и связи (2169 евро).

Меньше всего зарплаты у работников, занятых в сфере пошива одежды — 793 евро в месяц.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Лидер правящего большинства в Нарвском горсобрании Алексей Воронов рассказал Delfi, чего власти ждут от приезда президента

28.08.2018
С сегодняшнего дня президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет две недели работать в Нарве, что дает возможность местным властям обратить внимание на какие-то проблемы и задачи, в решение которых может помочь государство, сделать президента своим союзником. Мы поговорили с лидером правящего в Нарве большинства, уже не центристского, Алексеем Вороновым, являющегося председателем фракции ”Нарва — наш дом”, спросив, что именно будут пытаться продвигать нарвские власти с помощью президента. Президент встретится с нарвским депутатским корпусом сегодня во второй половине дня.
Подробнее



Желаешь общаться на эстонском языке? Регистрируйся на встречи языкового кафе

28.08.2018
Фонд интеграции приглашает всех, кто ищет поддержку в общении на эстонском языке, на встречи языкового кафе. Приходи учиться слышать и говорить на эстонском языке, а также пополнить словарный запас в свободной атмосфере в общении на повседневные темы.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

Департамент: во втором квартале средняя зарплата в Эстонии выросла до 1321 евро

28.08.2018
Средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале текущего года составляла в Эстонии 1321 евро, что на 6,4% больше, чем в том же периоде прошлого года, свидетельствуют данные Департамента статистики. Аналитики отмечают, что темпы роста зарплат несколько замедлились.
Подробнее

Сюрприз! Мировое издание опубликовало необычное видео об Эстонии — оказывается, у нас есть пустыня и райские бухты

28.08.2018
Известный американский туристический журнал Travel & Leisure опубликовал рекламное видео об Эстонии, на котором можно увидеть самые красивые места нашей страны. Правда, почему-то среди красот Эстонии оказались песчаные равнины, райские бухты с белым песком, виноградные плантации и высокие горы.
Подробнее



НА ЗАМЕТКУ | Элементарный способ, как избавиться от разводов на посуде

27.08.2018
Жесткая водопроводная вода — не такая уж редкость, как вы думаете! Это создает множество проблем, в т.ч. с эксплуатацией бытовой техники (стиральной и посудомоечной машин, чайника и кофеварки). Furnish Home рассказывает, что стоит сделать при мытье посуды в посудомоечной машине.
Подробнее