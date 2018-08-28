Департамент: во втором квартале средняя зарплата в Эстонии выросла до 1321 евро

Реальная зарплата, учитываемая с влиянием индекса потребительских цен и указывающая на фактическую покупательную способность, выросла во втором квартале на 3 процента. Ее более медленный рост обусловлен продолжающимся повышением цен на потребительские товары, сообщила во вторник, 28 августа, пресс-служба ведомства, передает rus.err.ee.

Среднемесячная зарплата брутто составляла в апреле 1312 евро, в мае — 1298, и в июне — 1354 евро.

Самые высокие зарплаты в Эстонии по-прежнему получают работники сектора финансов и страхования (2192 евро в месяц), а также лица, занятые в секторе информации и связи (2169 евро).

Меньше всего зарплаты у работников, занятых в сфере пошива одежды — 793 евро в месяц.