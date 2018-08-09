Департамент внес в черный список несколько интернет-магазинов. Они вели себя противозаконно и аморально(4)
Подумайте дважды, прежде чем что-либо купить в этих магазинах.
Подумайте дважды, прежде чем что-либо купить в этих магазинах.
”Внимание! В июле мы добавили в черный список несколько предприятий. Прежде чем заключить сделку, посмотрите эти списки”, — пишет Департамент защиты прав потребителя.
Речь идет о Fosgrafe OÜ (35mm.ee), Rahaus OÜ (e-moobel24.ee), Viva Hulgi OÜ (viva.ee), Sonic Invest OÜ (carworlds.ee) и Antart Holding OÜ (fokus.ee). Они не выполняют ни закон, ни свои обязательства перед потребителем.
Также ведомство добавило в черный список Gegard OÜ и Adelli Kaubanduse OÜ — предприятия не выполнили распоряжений комиссии.
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