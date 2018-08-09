Департамент внес в черный список несколько интернет-магазинов. Они вели себя противозаконно и аморально

”Внимание! В июле мы добавили в черный список несколько предприятий. Прежде чем заключить сделку, посмотрите эти списки”, — пишет Департамент защиты прав потребителя.

Речь идет о Fosgrafe OÜ (35mm.ee), Rahaus OÜ (e-moobel24.ee), Viva Hulgi OÜ (viva.ee), Sonic Invest OÜ (carworlds.ee) и Antart Holding OÜ (fokus.ee). Они не выполняют ни закон, ни свои обязательства перед потребителем.

Также ведомство добавило в черный список Gegard OÜ и Adelli Kaubanduse OÜ — предприятия не выполнили распоряжений комиссии.