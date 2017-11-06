06.11.2017, 18:35

Департамент внес Novatours и еще четыре турфирмы в черный список

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rus.delfi.ee
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Egiptus, Hurghada märts 2016
Foto: Andres Putting

Департамент защиты прав потребителей внес Novatours в свой черный список турфирм, которые к сроку не предоставили отчеты по общему объему продаж пакетных туров за третий квартал.

Департамент дополняет список постоянно — если туроператор предоставил отчет, его удаляют из списка.

На данный момент отчеты не предоставили турфирмы Alfa-Tour OÜ, Novatours OÜ, OÜ Aksa, OÜ Tallinntuur и UpTravel OÜ.

По объяснению эксперта по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда, турфирмы должны были предоставить отчеты до 20 октября. Не уложившиеся в срок фирмы департамент не внес в черный список сразу, а дал отсрочку для предоставления.

"Обычно мы даем фирмам еще отсрочку, но сейчас со срока прошло уже больше двух недель", — пояснила Калда.

Руководитель по маркетингу и пиару Novatours олев Рийсберг сказал Delfi, что пока не знает, почему турфирма попала в черный список департамента.

"У нас в фирме была реорганизация. Мы сейчас сами выясняем, какова причина для внесения в черный список, и при появлении первой информации сообщим об этом", — сообщил Рийсберг.

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