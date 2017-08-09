Департамент: в июне товарообмен увеличился

По данным Департамента статистики, в июне 2017 года экспорт товаров вырос по сравнению с июнем прошлого года на 11% а импорт — на 6%. Во втором квартале нынешнего года экспорт вырос по сравнению с тем же периодом 2016 года на 8% а импорт — на 7%, значится в пресс-релизе.



В марте 2017 года из Эстонии экспортировано товаров в стоимостном выражении на 1,1 миллиарда евро в текущих ценах, а импортировано в Эстонию — на 1,2 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 123 миллиона евро (в июне 2016 года он составлял 156 миллионов евро).



Основными целевыми государствами экспорта товаров в июне были Финляндия (16% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (14%) и Латвия (9%). Более всего экспорт вырос в Нидерланды (34 миллиона евро), Россию (29 миллионов евро) и Германию (21 миллион евро). В Нидерланды увеличился преимущественно вывоз минеральной продукции (в том числе сланцевого топливного масла), в Россию экспорт механических машин, а в Германию — электрооборудования ( в том числе коммуникационного оборудования) и металлических отходов . Наиболее сократился экспорт в Швецию (30 миллионов евро), куда вывезли меньше электрооборудования.



Из товаров более всего экспортировалось электрооборудование, минеральная продукция, а также древесина и изделия из древесины. Наибольший рост наблюдался в экспорте минеральной продукции (51 миллион евро), механических машин (25 миллионов евро), а также древесины и изделий из древесины (22 миллиона евро). Сократился вывоз электрооборудования (48 миллионов евро).



Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в марте 72% от общего экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился в июне на 8%, в то время как реэкспорт вырос на 18%. На рост экспорта товаров эстонского происхождения наибольшее влияние оказал рост вывоза минеральной продукции (в том числе сланцевого топливного масла), электроэнергии и древесины и изделий из древесины (в том числе пиломатериалов из древесины хвойных пород и столярных изделий).



В июне 2017 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (13% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%), Литвы (9%) и Швеции (9%). Наибольший рост импорта наблюдался из Швеции (28 миллионов евро), а также Латвии, Нидерландов и Франции (по10 миллионов евро из каждой страны). Более всего сократился импорт из Венгрии.



Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования, а также транспортных средств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Более всего увеличился импорт транспортных средств, металла и металлопродукции, а уменьшился ввоз электрооборудования.



Во II квартале нынешнего года товаров экспортировано на 3,3 миллиарда евро и импортировано — на 3,7 миллиарда евро. Дефицит товарооборота во II квартале составил 447 миллионов евро (во II квартале 2016 года 460 миллионов евро). В целом за первое полугодие экспорт увеличился на 10% и импорт на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.



Значительный рост экспорта во II квартале 2017 года по сравнению с прошлым годом был обусловлен увеличением вывоза минеральной продукции (141 миллион евро), древесины и изделий из древесины (47 миллионов евро), а также металла и изделий из металла (37 миллионов евро), что в свою очередь компенсировало существенный спад экспорта электрооборудования (83 миллиона евро). В сравнении между государствами более всего экспорт вырос в Россию, Нидерланды и Германию, при этом наиболее сократился экспорт в Швецию.



Существенное влияние на рост импорта во II квартале оказало увеличение ввоза транспортных средств (101 миллион евро), минеральной продукции (70 миллионов евро), а также сырья и продукции химической промышленности (45 миллионов евро). Значительно сократился ввоз электрооборудования (73 миллиона евро). Среди государств импорт вырос во II квартале по сравнению с II кварталом 2016 года более всего из России, Швеции и Турции. Наиболее всего сократился импорт из Венгрии.