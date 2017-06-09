Департамент: в апреле рост товарообмена замедлился

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в апреле 2017 года снизился по сравнению с апрелем прошлого года на 1%, а импорт вырос на 2%. Существенное влияние на снижение экспорта оказало сокращение вывоза электрооборудования.

В апреле 2017 года из Эстонии экспортировано товаров в стоимостном выражении на один миллиард евро в текущих ценах, а импортировано в Эстонию — на 1,2 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 189 миллионов евро (в апреле 2016 года он составлял 158 миллионов евро).

Основными целевыми государствами экспорта товаров в апреле были Финляндия (16% общего объёма экспорта из Эстонии), Швеция (15%) и Латвия (9%). Более всего экспорт сократился в Швецию (49 миллионов евро) за счет сокращения вывоза электрооборудования. Экспорт вырос преимущественно в Германию (16 миллионов евро) и Нидерланды (13 миллионов евро). В Германию увеличился в основном вывоз металла и изделий из металла (в том числе металлических отходов), а в Нидерланды — вывоз минеральной продукции (в том числе сланцевого топливного масла).

Из товаров более всего экспортировалось электрооборудование, древесина и изделия из древесины, минеральная продукция, а также металл и изделия из металла. Более всего сократился вывоз электрооборудования (56 миллионов евро), при этом увеличился экспорт минеральной продукции (36 миллионов евро) и металла и изделий из металла (23 миллиона евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в апреле 72% от общего экспорта. Вывоз эстонских товаров уменьшился в текущем периоде на 3%, в то время как реэкспорт вырос на 4%. На снижение экспорта товаров эстонского происхождения наибольшее влияние оказало сокращение вывоза электрооборудования (в том числе коммуникационного оборудования) и сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (в том числе зерна). При этом увеличился экспорт минеральной продукции (в том числе сланцевого топливного масла и электроэнергии).

В апреле 2017 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (13% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%), Литвы (9%), Польши (9%) и Швеции (9%). Наибольший рост импорта наблюдался из Турции (24 миллиона евро, или в пять раз) и России (20 миллионов евро). Из Турции более всего импортировалось транспортных средств, а из России — минеральной продукции. Более всего сократился импорт из США.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию транспортных средств, электрооборудования, механических машин, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Более всего увеличился импорт транспортных средств и минеральной продукции и уменьшился ввоз электрооборудования.

В апреле 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли снизился на 15% и индекс объема импорта по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4%.