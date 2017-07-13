Департамент: Tele2 незаконно взимал плату с клиентов

Департамент защиты прав потребителя сообщил, что оператор мобильной связи Tele 2 не имеет права требовать денег с клиента при расторжении договора, передает rus.err.ee.
Клиентам, которые заключили договор по телефону с Tele 2 и приобрели устройство, а позже в течении 14 дней решили от него отказаться и вернуть, оператор выставлял счет и требовал компенсацию. Недавно подобная ситуация произошла и с оператором мобильной связи Elisa, которого Департамент защиты прав потребителей призвал к ответственности.
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