Департамент технадзора: Elisa лидирует в сегменте телевизионных услуг

Согласно свежим статистическим данным Департамента технического надзора, по количеству потребителей телевизионных услуг в первом квартале текущего года Elisa является рыночным лидером в Эстонии, сообщается в пресс-релизе Elisa.

Статистика Департамента технического надзора свидетельствует: по состоянию на конец первого квартала 2018 года у Elisa было 202 000 клиентов платных медиа-услуг (кабельное телевидение, IPTV и беспроводное телевидение), в то время как у Telia их было 199 000, у STV 86 000 и у остальных операторов 13 000. Всего, по данным Департамента технического надзора, в Эстонии имеется 459 865 потребителей платных медиа-услуг.

Из анализа статистики Департамента технического надзора выясняется, что за последний год количество клиентов телевизионных услуг Elisa увеличилось на 25 000. По состоянию на конец первого квартала 2017 года у Elisa было 177 000 таких клиентов, у Telia их было столько же, у STV — 88 000, у остальных операторов — 12 000.