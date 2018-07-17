17.07.2018, 15:10

Департамент технадзора: Elisa лидирует в сегменте телевизионных услуг


rus.delfi.ee
EST
Elisa
ElisaFoto: Eero Vabamägi

Согласно свежим статистическим данным Департамента технического надзора, по количеству потребителей телевизионных услуг в первом квартале текущего года Elisa является рыночным лидером в Эстонии, сообщается в пресс-релизе Elisa.

Статистика Департамента технического надзора свидетельствует: по состоянию на конец первого квартала 2018 года у Elisa было 202 000 клиентов платных медиа-услуг (кабельное телевидение, IPTV и беспроводное телевидение), в то время как у Telia их было 199 000, у STV 86 000 и у остальных операторов 13 000. Всего, по данным Департамента технического надзора, в Эстонии имеется 459 865 потребителей платных медиа-услуг.

Из анализа статистики Департамента технического надзора выясняется, что за последний год количество клиентов телевизионных услуг Elisa увеличилось на 25 000. По состоянию на конец первого квартала 2017 года у Elisa было 177 000 таких клиентов, у Telia их было столько же, у STV — 88 000, у остальных операторов — 12 000.

По словам члена правления и руководителя подразделения частных клиентов в Elisa Андруса Хийепуу, Elisa Elamus является особенным решением благодаря так называемым тематическим мирам, позволяющим клиенту всего за несколько нажатий найти подходящую передачу или фильм. ”Весь телевизионный контент поделен на тематические подборки — Мир фильмов, Мир спорта, Детский мир. К тому же Elisa Elamus содержит функции повторного просмотра и поиска, поддерживает ряд приложений и работу онлайн”, — добавил Хийепуу.

Elisa предлагает своим клиентам более 200 телевизионных каналов и ряд различных базовых пакетов с возможностью добавления каналов на выбор пользователя. Телевизионная услуга доступна по кабелю или по воздуху, причем самые популярные каналы можно также смотреть на смарт-устройствах и онлайн.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе

17.07.2018
На прошедших выходных в Одессе в номере одного из отелей были обнаружены тела двух граждан Эстонии в возрасте 29 и 30 лет. Вероятной причиной смерти эстонцев называют передозировку наркотиками.
Подробнее



ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Полные пляжи и плавящийся асфальт: в Эстонию пришла настоящая жара!

17.07.2018
Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Президенты в отпуск не ходят: они просто берут паузу

17.07.2018
В прошлом году по инициативе президента Керсти Кальюлайд была принята поправка к закону, упраздняющая 35-дневный отпуск для президентов. Несмотря на это, на начавшейся неделе Кальюлайд решила сделать паузу и провести время с семьей.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
118,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532002
171,90 €
103,14 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552006
150,30 €
90,18 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО И ВИДЕО: Мусор, штрафы за парковку и полнейший хаос. Что осталось после концерта Guns N' Roses

17.07.2018
16 июля на Певческом поле прошел концерт легендарной группы Guns N' Roses, на который пришло около 60 000 человек. Разумеется, после себя они оставили достаточно мусора. И если к утру это все было убрано, то вечером территория выглядела совсем не радужно.
Подробнее

"Не хочу обидеть господина президента": главное из интервью Путина после саммита

17.07.2018
Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки дал интервью американскому телеканалу Fox News, ответив на вопросы о 12 сотрудниках ГРУ, заподозренных во вмешательстве в американские выборы, о Крыме, Сирии, новых российских ракетах и о себе самом.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ