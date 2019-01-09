Департамент: сумма возврата подоходного налога частным лицам составит около 130 млн евро

На основании данных Налогово-таможенного департамента за 11 месяцев прошлого года, можно предположить, что после подачи налоговой декларации подоходный налог будет возвращен примерно 506 000 человек и сумма возвращаемого налога составит 128,7 млн евро, передает rus.err.ee.
Поскольку данных по декабрьской заработной плате пока нет, то эта сумма может вырасти еще.
При этом 57 000 человек платили подоходный налог в меньшем размере, чем должны были, и им придется вернуть недоплаченную сумму, что в общей сложности составит 10,8 млн евро.
Налоговый департамент рекомендует всем, кто работал в 2018 году и должен подавать налоговую декларацию, начиная с 14 января ознакомиться с тем, как учитывался в течение прошлого года их не облагаемый подоходный налог. Это можно посмотреть на сайте департамента E-maksuamet/e-toll в приложении "Мой доход" в разделе "Работа и выплаты".
"В этом приложении мы будем отображать ожидаемое налоговое обязательство только на основании тех данных, которые были представлены департаменту", — пояснил представитель MTA порталу новостей ERR.